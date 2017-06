Globálna ekonomika ako živý organizmus: Krátke video, ako sa vyvíjala za ostatných 35 rokov

Zdroj: howmuchnet

Portál howmuchnet využil údaje od Medzinárodného menového fondu, aby vytvoril dynamický diagram zachytávajúci zmenu HDP najväčších svetových krajín od roku 1980 do roku 2015. HDP je celková trhová hodnota všetkých tovarov a služieb vyrobených v krajine za dané časové obdobie.

V grafe sa mení veľkosť krajín a regiónov podľa ich relatívnej veľkosti ekonomík z hľadiska nominálneho HDP. Prehľadne zobrazuje, ako sa ekonomiky rozrástli alebo zmenili vo vzťahu k iným.

Oblasť označená ako "ostatné" predstavuje krajiny s kombinovaným HDP, ktoré boli za posledných 35 rokov konzistentne nižšie ako 11,5 % svetového hospodárstva.

Čo z tohto grafu vyplýva?

Ak sa zameriame na konkrétny región alebo krajinu, vidíme, že v mnohých prípadoch dochádza k obdobiu relatívnej expanzie, po ktorom nasleduje relatívna kontrakcia alebo naopak. Napríklad americká ekonomika rástla v relatívnom vyjadrení až do roku 1985, potom sa začala zmenšovať až do roku 1995, kedy začala opäť rásť na vrchol v roku 2002, a potom opäť klesla až do roku 2009 a odvtedy bola relatívne stabilná okolo 22 % svetového HDP.



Najväčšou zmenou za posledných 35 rokov bolo premiestnenie hospodárskej dominancie z Európy do Ázie. V skutočnosti Európa predstavovala v roku 1980 približne 32 % celosvetovej hospodárskej aktivity, zatiaľ čo Ázia predstavovala približne 20 %. Do roku 2012 si svoje pozície úplne vymenili.

Relatívny HDP Severnej Ameriky sa počas obdobia 35 rokov znížil iba o 2 %, zatiaľ čo južná Amerika, Oceánia a Afrika zaznamenali marginálny nárast. Kanadské a mexické hospodárstva mierne klesali v relatívnom vyjadrení (o 0,2 % a 0,4 %) medzi rokmi 1980 a 2014, zatiaľ čo hospodárstvo USA sa scvrklo z 25,7 % svetového HDP v roku 1980 na 22,5 % v roku 2014.

Najpodstatnejšie zmeny na úrovni krajiny nájdeme v rámci Ázie. Najväčším príbehom je samozrejme Čína, ktorá z 2,8 % svetového HDP v roku 1980 narástla na 13,4 % v roku 2014. Naopak Japonsko kleslo z 9,8 % v roku 1980 na 6,0 % v roku 2014. Ďalšími veľkými prispievateľmi do hospodárskeho rastu Ázie boli India, Južná Kórea, Rusko a Taiwan.





Ekonomická história nie je rovná trajektória. Mnohé krajiny si prešli za ostatných 35 rokov hospodárskou jazdou po horskej dráhe. Okrem USA je dobrým príkladom je Japonsko, ktoré v roku 1994 dosiahlo vrchol 17,6 % svetového hospodárstva, ale dnes je to len 6 %.

Globálna ekonomika sa v skutočnosti pohybuje vo vlnách. Recesie v USA dokázali ovplyvniť celú globálnu ekonomiku. Napríklad rastúce americké úrokové sadzby z rokov 1986-1989 a ropný cenový šok v roku 1990 spomalili hospodársky rast. Taktiež v roku 2001, keď došlo k prasknutiu dot-com bubliny a k útokom na dvojičky, ktoré ukončili desaťročie hospodárskeho rastu USA. Veľká recesia v rokoch 2007 - 2009 však mala najväčší vplyv, čo spôsobilo spomalenie amerických aj európskych ekonomík, zatiaľ čo rozvíjajúce sa krajiny, väčšinou v Ázii), rástli aj naďalej.



USA zostávajú ako krajina ekonomickým lídrom, predstavujú takmer štvrtinu (22,5 %) svetového HDP, čo je ekvivalent európskeho podielu. Čínska ekonomika vyrástla z relatívne malej ekonomiky v roku 1980 (2,8 % svetového HDP) na druhú najväčšiu ekonomiku súčasnosti (13,4 % svetového HDP).

Pokiaľ ide o HDP, Ázia nahrádza Európu. Podiel Ázie na globálnej ekonomike bol v roku 2015 zhruba rovnaký ako Európy v roku 1980 (32 %).