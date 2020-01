Ponaučenie pre začiatočníkov: 6 rád ak to myslíte s investovaním vážne

Zdroj: thewaiterspad;MicroCapClub

Investovanie je psychologická hra. Nikto nedokáže vyhrať každé kolo nekonečného turnaja, dôležité ale je, aby ste boli celkovo v pluse a nevzdávali sa ani vtedy, keď práve nezažívate úspešné obdobie. Ak si myslíte, že je to celkom jednoduché, veď stačí len lacno nakupovať a draho predávať, vedzte, že realita je o niečo zložitejšia.

Ian Cassel, investor a zakladateľ webu MicroCapClub, ktorý sa zameriava na investície do akcií spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, identifikoval šesť kľúčových zručností, bez ktorých sa investori nezaobídu.

kupovať akcie, keď ostatní panikária a vypredávajú portfólia,

byť posadnutý úspechom a nevzdávať sa,

poučiť sa z vlastných neúspechov,

vnímať riziko a pracovať s pravdepodobnosťou,

načúvať okoliu a nezatvárať oči pred vecnou kritikou,

vnímať volatilitu ako prirodzenú súčasť investovania.

"Neexistuje nič ako univerzálna investičná stratégia. Každá historická etapa vyžadovala iný prístup a bude tomu tak vždy. Existujú len kľúčové vlastnosti, respektíve schopnosti a zručnosti, ktoré z vás na trhoch môžu urobiť víťaza," hovorí Cassel.

Začnite tým najjednoduchším

Najčastejšou chybou nováčikov na trhoch je snaha okamžite zbohatnúť. Zisky rádovo v desiatach percent sú lákavé, lenže dosahovať ich stabilne dokáže skutočne len málokto. Začnite od toho najjednoduchšieho. Opatrne stavajte na tom, čo ste si už overili. To najhoršie, čo môže začiatočník na burze urobiť, je pustiť sa bezhlavo do krátkodobých stávok na konkrétne akcie.

Držte sa jednoduchého plánu

Začínajúci investori si často myslia, že ich stratégia musí byť komplexná, aby na trhu uspeli. Lenže čím zložitejšia stratégia je, tým viac času je potrebné investovaniu venovať. A nie vždy sa darí komplikované nápady naplniť. Zvoľte radšej jednoduchý plán a toho sa držte. Rozhodne neplatí, že zložité riešenie je lepšie ako jednoduchá a priamočiara myšlienka.

Naložte si len toľko, koľko unesiete

Stať sa investorom na plný úväzok, to chce veľa odvahy a finančné zázemie. Začiatky totiž môžu byť ťažké. Pokiaľ s investovaním začínate a viete, že sa mu denne nebudete môcť venovať niekoľko hodín, zabudnite na intradenné obchodovanie a rozhodne hneď neinvestujte veľké čiastky. Začnite s pravidelným investovaním menších súm do podielových fondov. Časom spoznáte, aký je váš vzťah k riziku a koľko času môžete investovaniu venovať.





Spoznajte svoje silné a slabé stránky

Každý rozumieme niečomu inému, naše preferencie sú rozdielne. Warren Buffett hovorí, že neinvestuje do ničoho, čomu nerozumie. Nesnažte sa za každú cenu napodobňovať skúsených investorov, vybudujte si svoju osobnú stratégiu, zužitkujte svoje prednosti a snažte sa vyhýbať všetkému, čo by vás mohlo dostať do nekomfortnej pozície.

Buďte trpezliví

Nikto učený z neba nespadol. Zabudnite na to, že po prvom roku investovania budete mať na účte milióny a váš život sa zmení na jednu veľkú dovolenku. Investovanie je o neustálom sebazdokonaľovaní a učení sa z vlastných chýb. Nedávajte si v začiatkoch nezmyselné ciele, držte sa pri zemi. Zbierajte vedomosti a skúsenosti, čím viac ich budete mať, tým lepšie budú v dlhšom horizonte aj vaše výsledky.

Nehádžte flintu do žita

Každý robí chyby, aj investori. A začínajúci investori ich nerobia málo. Nenechajte sa zaskočiť čiastkovými stratami a vnímajte svoje chyby hlavne ako poučenie pre budúcnosť. Nezatvárajte pred nimi oči, ale rozhodne nevnímajte jeden čiastkový neúspech, hoci aj bolestivý, ako signál vyššej moci, že práve vy sa na investovanie nehodíte.