Britská centrálna banka menovú politiku nezmenila

dnes 14:16 -

Britská centrálna banka vo štvrtok ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na rekordnom minime 0,25 %. Tvorcovia menovej politiky zvolili opatrený prístup v čase, kedy britská ekonomika spomaľuje a inflácia zvyšuje výdavky domácností. Medziročná inflácia na úrovni 2,9 % výrazne prevyšuje dvojpercentnú cieľovú hodnotu, ktorú Bank o England považuje za optimálnu pre udržanie cenovej stability.

Zmierniť rast cien by mohla centrálna bank zvýšením úrokových sadzieb, čo by ale pravdepodobne zdražilo úvery a poškodilo hospodársky rast. Banka tak bude zrejme tolerovať vyššiu infláciu a odkladať zvýšenie úrokových sadzieb, a to aj vzhľadom na blížiaci sa začiatok rokovaní o vystúpení krajiny z EÚ, čo môže prehĺbiť neistotu v ekonomike, uviedla agentúra AP.