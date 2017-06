Na ochranu bývania myslite skôr než bude neskoro

dnes 9:00 -

Určite ste už aj sami počuli o vytopených či vyhorených bytoch. V porovnaní s cenou poistného je vzniknutá škoda väčšinou určite omnoho vyššia. Takže poistiť si svoj dom či byt sa určite oplatí.

Vaša poistka nie je doživotná

Treba upozorniť, že poistenie bytu, domu či domácnosti rozhodne nepatrí k tým, ktoré stačí uzatvoriť a máme pokoj. Z času na čas ho treba prehodnotiť, pretože mohlo prísť k zmene rizík, hodnoty a pod.. Ak ste si poistili dom pred 5 rokmi a medzičasom ste ho rekonštruovali, hodnota v poistnej zmluve určite nesedí s tou aktuálnou. Ide o podpoistenie, ktoré by sa negatívne prejavilo v prípade poistnej udalosti. Rovnako to platí aj opačne, kedy by ste mali nárok na nižšie poistné v dôsledku poklesu hodnoty nehnuteľnosti. Pri dôležitých zásahoch, ktoré ovplyvňujú hodnotu vášho bývania, je preto dobré prehodnotiť aj uzatvorené poistenie. Rovnako aj pri zásadných zmenách na trhu nehnuteľností.

Veľa rizík sa dá pripoistiť

Možno vám ani nenapadne, aké rôzne riziká a škody môžu nastať. Poisťovne ich však poznajú a poskytujú širokú škálu pripoistení pre rôzne situácie. Ide napr. o zodpovednosť za škodu spôsobenú inej osobne na zdraví alebo majetku súvisiacu s bývaním, škody súvisiace s elektrospotrebičmi v domácnosti alebo na nehnuteľnosti, rozšírené asistenčné služby či pripoistenie stavebného materiálu a vybavenia. V ostatnom období však poisťovne reagujú aj na aktuálne trendy modernej doby. Ponúkajú pripoistenia pre poškodenie alebo zničenie smartfónu, notebooku, routra či podobného zariadenia, dokonca aj pripoistenie kybernetických útokov v rámci poistenia domácnosti a mnohé iné.

Poistite sa aj pre prípad zneužitia vašich údajov!

Riziko kybernetických útokov sa týka zneužitia najčastejšie platobných údajov pri online nakupovaní a odcudzenia identity. V prípade zneužitia virtuálnej identity (zneužitia identifikačných údajov, ale aj prihlasovacích mien a hesiel) získa poškodený právnu pomoc a preplatenie nákladov na zastupovanie. V prípade nedoriešenia situácie mu bude poskytnuté poistné plnenie podľa dohodnutých podmienok.

Preventívne si však určite voľte netradičné, komplexné a jedinečné heslá pre každú službu. Nikomu ich neposkytujte a ak je to možné, využívajte dvojstupňové overovania napr. cez SMS. I keď je to možno otravné, ale určite účinné!

Potrebujete poradiť?

