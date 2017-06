Atómová elektráreň Mochovce bude ekologickejšia

dnes 13:31 -

Atómová elektráreň Mochovce (EMO) bude ekologickejšia. Spoločnosť Slovenské elektrárne, ktoré prevádzkujú dva jadrové bloky v Mochovciach, totiž plánuje doplniť zariadenie, ktoré umožní vyčistenie a spracovanie existujúcich kvapalných rádioaktívnych odpadov (KRAO). „Chceme dosiahnuť limity pre uvoľňovanie rádionuklidov do životného prostredia podľa pripravovanej legislatívnej zmeny v zmysle pravidiel IAEA Safety Standard GSR,“ uviedol slovenský dominantný výrobca elektriny v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré predložilo štátnym orgánom.

Realizáciou investičného projektu by sa podľa Slovenských elektrární mala dosiahnuť výrazná redukcia objemu existujúcich kvapalných rádioaktívnych odpadov na približne osem percent pôvodného objemu. Taktiež by sa malo znížiť riziko ohrozenia životného prostredia v dôsledku skladovania veľkého množstva KRAO za nižšie prevádzkové náklady. „Ušetriť by sa malo približne 65 % prevádzkových nákladov spojených s úpravou a uložením rádioaktívneho odpadu,“ dodali elektrárne.

Elektrárne použijú technológiu americkej firmy Avantech. Tá umožní spracovanie rádioaktívnych kvapalných koncentrátov tak, že z ra-koncentrátu zachytia na selektívnych sorbentoch rádioaktívne nuklidy, t.j. oddelia ich od rozpustených solí v koncentráte. Vyčistený koncentrát je potom vysušený a výsledný produkt - granulát - je následne uvoľnený do životného prostredia.

Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce s tlakovodnými reaktormi, každý s výkonom 471 megawattov. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 megawattov. Dva bloky Atómovej elektrárne Mochovce ročne dodajú do siete okolo 7 mil. megawatthodín elektriny, čo pokrýva viac ako štvrtinu spotreby elektriny na Slovensku. Výstavba tretieho a štvrtého bloku finišuje a mali by byť uvedené do prevádzky koncom roku 2018, respektíve 2019.