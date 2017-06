Šance na tvrdý brexit sa po voľbách v Británii trochu znížili

dnes 11:31 -

Šance, že Británia skončí mimo jednotného európskeho trhu po ukončení rozhovorov o brexite, sa po voľbách minulý týždeň trochu znížili. Vyplýva to z prieskumu agentúry Reuters.

Po oznámení predčasných volieb sa očakávalo, že premiérka Theresa Mayová bude oslavovať víťazstvo a posilní svoju pozíciu pred rokovaniami o brexite. Ale ako sa blížil termín volieb, preferencie jej Konzervatívnej strany klesali.

A nakoniec Mayovej konzervatívci nezískali v parlamente ani potrebnú väčšinu, ktorá by im umožnila vládnuť. Potrebujú tak podporu severoírskych unionistov. Objavili sa preto výzvy, aby upustila od plánu na odchod z jednotného trhu. Niektorí opoziční poslanci dokonca požadujú odklad brexitu.

Mnohí mladí voliči, ktorí v referende hlasovali za zotrvanie Británie v Európskej únii (EÚ), v predčasných parlamentných voľbách podporili opozičnú Labouristickú stranu, čím pripravili Mayovú o víťazstvo.

Približne dve tretiny ekonómov, konkrétne 33 zo 49 účastníkov prieskumu Reuters uviedli, že šanca na tzv. tvrdý brexit mierne klesla. Traja sa domnievajú, že sa výrazne znížila a podľa ôsmich z nich v tomto bode nedošlo k žiadnej zmene. Päť respondentov uviedlo, že mierne vzrástla, ale nikto nepovedal, že sa výrazné zvýšila.

"Premiérka bude možno musieť zmeniť svoj postoj a prístup k brexitu po výsledku volieb," povedal Nikesh Sawjani z Lloyds Banking Group.

Mayová má dva roky na dosiahnutie dohody s Európskou úniou. Pred voľbami opakovane vyhlásila, že odíde z rokovaní aj bez dohody, pretože žiadna dohoda je podľa nej lepšia, ako zlá dohoda. Teraz však môže byť takýto prístup k rokovaniam pre ňu ťažší.

Strata väčšiny v parlamente znamená, že mandát pre tvrdý brexit už jednoducho neexistuje, domnieva sa George Brown z CBI.

Obavy z prílevu migrantov z ostatných členských štátov EÚ boli hlavným dôvodom, prečo Briti vlani hlasovali za brexit a Mayová deklarovala, že bude rešpektovať tieto obavy a zastaví voľný pohyb osôb.

To by takmer určite neznamenalo, že aj britské firmy nebudú mať voľný prístup na obrovský jednotný trh EÚ. To by pravdepodobne poškodilo už aj tak slabý hospodársky rast Británie.