Mesto Šaľa rozbieha výstavbu troch bytových domov so 150 bytmi

Mesto Šaľa pripravuje výstavbu troch bytových domov. Súkromná spoločnosť, ktorá byty postaví, začala s prípravou a vyrovnávaním terénu a jeho čistením od náletových drevín. Samotná výstavba domov sa začne bezprostredne po ukončení prípravných prác. Mesto po dostavbe odkúpi bytové domy so 150 bytmi od zhotoviteľa stavby. Zámer schválili mestskí poslanci ešte koncom roka 2015. Kúpu bytov bude mesto Šaľa financovať najmä z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, čiastočne aj z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V troch bytových domoch bude celkovo 150 bytov. V dvoch menších bytovkách by malo byť spolu 34 bytov, z toho osem jednoizbových, 20 dvojizbových a šesť trojizbových. V najväčšom bytovom dome bude 116 bytových jednotiek, z toho 44 jednoizbových, 48 dvojizbových a 24 trojizbových bytov. Celkové náklady na výstavbu sú vyčíslené na 6,5 milióna eur.

Nové bytovky vyrastú na mestskom pozemku na Kráľovskej ulici. Pozemok susedí s bývalým nemocničným parkom, ktorý mesto získalo v roku 2015 na 15 rokov do prenájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa primátora Šale Jozefa Belického je dopyt o nájomné byty v meste obrovský. Mesto v súčasnosti eviduje takmer 400 žiadostí o nájomné byty. "Výstavba je jeden zo spôsobov, ako stabilizovať v meste mladé rodiny. Aj keď nemáme investora, ktorý by tu hneď ponúkal prácu, v okolí je množstvo pracovných príležitostí a dostupnosť do zamestnania je výhodná," skonštatoval Belický.