Slovensko má záujem o hlbšiu spoluprácu s čínskymi firmami v civilnom letectve

dnes 11:16 -

Slovensko má záujem o hlbšiu spoluprácu s čínskymi firmami v oblasti civilného letectva. Napríklad, čínski investori prejavujú záujem o Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v podobe koncesie pravdepodobne na 30 rokov. Vyplýva to z Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 až 2020, ktorú pripravilo ministerstvo hospodárstva a v apríli ju prijala vláda.

Priamo so vstupom koncesionára by sa podľa vládnej koncepcie mohla zvýšiť aj kapacita pre letecký náklad a mohli by sa postaviť nové priestory na vybavenie nákladu, ktorý by následne putoval do iných krajín v strednej Európe. "Okrem bratislavského letiska existuje možnosť hľadania investorov aj v iných letiskových spoločnostiach na Slovensku," avizoval súčasne rezort hospodárstva v materiáli.

Čo sa týka prepravy nákladu leteckou dopravou, ako príklad možného potenciálu uvádza ministerstvo tri nákladné lietadlá denne, ktoré v súčasnosti prepravujú tovar pre kórejský Samsung na Slovensku. Keďže však neexistuje potrebná infraštruktúra na letisku v Bratislave, pristávajú tieto lietadlá vo Viedni.

Čo sa týka železničnej dopravy, cieľom Slovenska by podľa rezortu hospodárstva malo byť získanie aspoň 50-% podielu na tranzitných prepravách z Číny do Európy. Na konci roku 2015 totiž prichádzalo z Číny do Európy 11 pravidelných vlakov do siedmich krajín EÚ, čo je nárast oproti roku 2014 o 285 %.

"Zatiaľ čo za prvých deväť mesiacov roku 2015 bolo z Číny vypravených do Európy, cez železnice Kazachstanu a Ruskej federácie, 503 kontajnerových vlakov, za rovnaké obdobie roku 2016 to bolo 1210 kontajnerových vlakov, čo je nárast približne o 250 %," doplnilo ministerstvo vo vládnej koncepcii. Pritom 99 % vlakov je prekladaných zo širokého na európsky železničný rozchod na bielorusko-poľských hraniciach.