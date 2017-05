Cestujúci v lietadle by si mali platiť za právo sklopiť si svoje sedadlá

Zdroj: evening standard

Foto: thinkstock

dnes 13:31 -

Táto myšlienka by zabezpečila, že vás "nikto neudrie do tváre" píše štúdia, ktorá zároveň ukázala, že pasažieri by požadovali 41 dolárov za to, že si svoje sedadlo nesklopia.



Právnici Christopher Buccafusco a Christopher Jon Sprigmanom, dospeli aj k tomu, že zákazníci by si navzájom mali platiť a vyjednávať pri objednávaní si nápojov na palube. Keď sa pýtali, či by cestujúci boli ochotní získať občerstvenie alebo nápoj za to, že si svoje sedadlo nesklopia, zistili, že 78 % ľudí by takúto ponuku prijalo, pričom 36 % by takúto ponuku urobilo.

"Nikto nemá rád, keď si letecké spoločnosti nechajú zaplatiť za každú službu, pričom sú veci, ktoré potrebujeme omnoho viac. Väčšina leteckých spoločností stále rozdáva nápoje a drobné občerstvenie zadarmo. Možno by si za to mali nechať zaplatiť a umožniť cestujúcim, aby si ich kupovali navzájom. Každý vyhrá. Priestor na sklápanie sedadiel by tak bol efektívne rozdelený. Letecké spoločnosti sa posunú ďalej od bankrotu a nikto nedostane do tváre."





Výskum zistil, že cestujúci by pravdepodobne radi zaplatili menej peňazí, ak by nemali automaticky právo sklopiť si svoje sedadlo, ale museli sa dohodnúť s osobou, ktorá sedí za ňou.



Štúdia dodáva, že ľudia vo všeobecnosti nemajú radi, ak o niečo prichádzajú. "Keď niečo majú v cene, napríklad triviálne pero, majú sklon si ho nechať, nechcú sa s ním rozlúčiť. Zostáva ale nezodpovedané to, prečo nemajú záujem vyjednávať o veciach, o ktoré sú niektorí ľudia ochotní bojovať."