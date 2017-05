dnes 14:16 -

Európska únia uvoľňuje pravidlá pre štátnu pomoc s cieľom zjednodušiť vládne investície do letísk a prístavov. Podľa noriem EÚ musia vlády vopred informovať Európsku komisiu (EK) o mnohých plánoch verejných investícií, aby sa zaručilo, že sa nenaruší hospodárska súťaž. EK v stredu uviedla, že sa rozširuje okruh výnimiek z týchto pravidiel. Vlády členských štátov EÚ budú teraz môcť investovať do existujúcich regionálnych letísk, ktoré vybavujú menej ako 3 mil. pasažierov ročne, bez predbežnej kontroly týchto plánov zo strany EÚ.

Európska komisia uviedla, že táto výnimka sa týka viac ako 420 európskych letísk. Okrem toho budú môcť členské štáty bez posudzovania zo strany EÚ investovať do 150 mil. eur do morských prístavov a do 50 mil. eur do vnútrozemských prístavov.