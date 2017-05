Eurozóna nevie, čo s drobnými: Mali by sa jedno a dvojcentovky zrušiť?

Zdroj: ČTK

Bývalá strana premiéra Mattea Renziho žiada zrušenie drobných euromincí. Z obehu by podľa návrhu mali zmiznúť do 1. januára 2018. Ceny tovarov a služieb by sa tak zaokrúhlili na hranicu najbližších piatich centov.

Návrh vzbudil diskusiu. Podľa odborníkov by totiž mohol byť zámienkou k ďalšiemu zdražovaniu. Demokratická strana tvrdí, že používanie drobných bankám a predajcom predražuje obchody.

V Belgicku, Írsku, Fínsku a Holandsku môže byť pri pokladni cena nákupu zaokrúhlená na päť centov buď smerom hore, alebo dole. Je to ale len možnosť, nie povinnosť.



S podobným návrhom prišla Európska komisia v roku 2013. Vtedy Európsky parlament poveril Európsku komisiu, aby urobila analýzu nákladov razby jedno­ a dvojcentových euromincí. V prospech stiahnutia hovoria vysoké výrobné náklady, podľa komisie však treba prihliadnuť na ďalšie súvislosti vrátane možných negatívnych reakcií verejnosti. Najmenšie mince zodpovedajú za zhruba polovicu všetkých euromincí v obehu. O ich prípadnom stiahnutí z trhu musí rozhodnúť Európska centrálna banka.

Pre vysoké náklady pri razení zrušili jednocentové mince aj na Novom Zélande, v Austrálii, Holandsku, Nórsku, vo Fínsku a Švédsku.