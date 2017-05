Príbeh šéfa Amazonu: Perličky zo života druhého najbohatšieho človeka na svete

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP;YT/alux.com

dnes 0:15 -

Mama Jeffa Bezosa, Jackie, bola ešte tinedžerka, keď porodila v januári 1964 Jeffa. Následne sa po roku manželstva rozviedla a keď mal Jeff 4 roky, vzala si kubánskeho imigranta Mikea Bezosa. Jeff do svojich desiatich rokov nevedel, že Mike nie je jeho skutočný otec. Dnes hovorí, že v tom čase ho viac zaujímalo to, že bude musieť nosiť okuliare, než táto novinka. Keď mal 4 roky, jeho matka vyhľadala jeho biologického otca, ktorý v tom čase pracoval v cirkuse, aby udržival odstup od ich života.

Bezos ukázal svoje schopnosti už ako dieťa, keď si svoju detskú postieľku rozobral skrutkovačom, pretože chcel spať v skutočnej posteli. Vo veku od 4 do 16 rokov trávil každé leto na ranči svojich prarodičov v Texase, venoval sa napríklad oprave veterných mlynov ale aj kastrácii býkov. Jeho starý otec, Preston Gise, bol pre Bezosa obrovskou inšpiráciou a pomohol mu zapáliť vášeň pre intelektuálne záľuby. Na začiatku v roku 2010 Bezos povedal, že Gise ho naučil, že "je ťažšie byť láskavý než bystrý."

Bezos sa zamiloval do pôvodného "Star Treku" a stal sa aj fanúšikom neskorších verzií. V škole Bezos povedal učiteľom, že "budúcnosť ľudstva nie je na tejto planéte." Ako dieťa chcel byť vesmírnym podnikateľom. Dnes vlastní spoločnosť zaoberajúcu sa výskumom vesmíru s názvom Blue origin.





Po absolvovaní nie celkom šťastného leta v McDonald's ako tinedžer, Bezos spolu so svojou priateľkou zakladá Dream Institute, 10-dňový letný tábor pre deti, za 600 dolárov za dieťa. Bezos sa nakoniec prihlásil na vysokú školu. Na univerzitu v Princetone nastúpil študovať fyziku, zakrátko však zamieril k počítačom a následne v roku 1986 získal diplom v počítačovej vede a v elektroinžinierstve. Po ukončení štúdia odmietol pracovnú ponuku od spoločnosti Intel aj Bell Labs, aby sa pripojil k startupu s názvom Fitel. Potom, čo odišiel z Fitelu, do Halsey Minor, neskôr CNET, čo bol startup zameraný na distribúciu správ faxom. Potom prijal prácu v hedžovom fonde D.E. Shaw, kde sa po štyroch rokoch stal senior viceprezidentom.







Medzitým absolvoval kurzy tanca, čo zapadalo do jeho schémy na zbalenie nejakej slečny. Rovnako ako manažéri na Wall Street majú svoje zabehnuté scenáre, podobne premýšľal Bezos analyticky o stretnutí so ženou. Nakoniec ju našiel, v roku 1993 si vzal MacKenzie Tuttleovú, ktorá je dnes spisovateľkou.

V roku 1994 si Bezos prečítal, že web za rok dokázal narásť o 2300 %. Toto číslo ho ohromilo a rozhodol sa, že potrebuje nájsť nejaký spôsob, ako využiť tento rýchly rast. Vytvoril zoznam 20 možných produktov na predaj on-line. Rozhodnutie padlo na knihy, ako najlepšiu voľbu.





Bezos sa rozhodol opustiť D.E. Shaw aj keď, ako tvrdí, mal skvelú prácu. "V 80-ke by som nikdy neuvažoval o tom, prečo som odišiel z môjho dobre plateného miesta na Wall Street v polovici roka v tom najhoršom možnom termíne. Nebola by to pre mňa podstatná vec v tom veku. Ale rovnako viem, že by som oľutoval, že som sa nezúčastnil tejto veci zvanej Internet, o ktorej som si myslel, že sa stane revolučnou udalosťou. Bolo to neuveriteľne ľahké urobiť rozhodnutie. "

Bezosov šéf vo firme, David E. Shaw, sa ho pokúsil presvedčiť, aby zostal. Ale Bezos bol už odhodlaný založiť si vlastnú spoločnosť. Cítil, že sa radšej pokúsi aj keď neuspeje, než by to nikdy neskúsil. A tak sa zrodil Amazon.



MacKenzie a Jeff odleteli spolu do Texasu, aby si požičali auto od otca a potom išli do Seattlu. Bezos rátal možné príjmy na sedadle spolujazdca, celú cestu. Až na pár prestávok, napríklad keď sa pár zastavil, aby si vychutnal východ slnka v Grand Canyone.







Amazon.com začínal vo vykurovanej garáži, väčšina stretnutí sa odohrala v susedstve, v predajni kníh Barnes & Noble. Počas prvých dní vždy zazvonil v kancelárii zvonček, ak si niekto niečo kúpil. Všetci sa zbehli, aby zistili, či niekto náhodou zákazníka nepozná. Trvalo to len pár týždňov, kým zvonček odopli, pretože zvonil už príliš často. V prvom mesiaci od štartu Amazon predal knihy ľuďom vo všetkých 50 štátoch USA a v 45 ďalších krajinách. Rast neustával, hoci začiatky boli bez väčšej marketingovej kampane, len ústnym podaním jeho 300 známych. V septembri mal Amazon tržby 20-tisíc dolárov mesačne. V roku 1996 sa firma dostala na prvú stranu Wall Street Journal. O rok neskôr sa z nej stala už verejne obchodovateľná spoločnosť. Amazon šiel na burzu 15. mája 1997. Po príchode dot-com, analytici premenovali spoločnosť na "Amazon.bomb". Ale po prasknutí bubliny to bol jeden z mála start-upov, ktorý prežil bez ujmy. Akcie spoločnosti pokračujú v raste od pádu až do nedávnej korekcie trhu. Amazon už nepredáva iba knihy, ale ponúka takmer všetko, čo si dokážete predstaviť, vrátane spotrebičov, odevov a dokonca aj služieb cloud computingu.





Jeff Bezos je ako šéf dosť náročný. Aby sa mu podarilo pred zamestnancami nevybuchnúť, najal si špecialistu, ktorý mu pomáhal zvládnuť komunikáciou s chladnou hlavou.



Tu sú niektoré zo stratégií, ktoré Bezos použil pri budovaní Amazonu.



Bezos je známy tým, že zakazuje prezentácie v PowerPointe. Namiesto toho požaduje od svojich zamestnancov, aby vo svojich návrhoch predložili šesťstránkové príspevky, aby sa podporilo ich kritické myslenie namiesto zľahčovania si práce a jej zhrnutia. Do jednotlivých bodov.



Bezos je tiež známy tým, že vytvára frugalnú firemnú kultúru, ktorá neponúka výhody ako je bezplatné stravovanie alebo masáže.

V roku 1998 bol Bezos prvým investorom v spoločnosti Google. Investoval 250 tisíc dolárov, za čo dostal približne 3,3 milióna akcií, keď sa spoločnosť stala verejne obchodovateľnou v roku 2004. Dnes to je v prepočte asi 2,2 miliardy dolárov. Bezos nepovedal, či si ponechal niečo zo svojich akcií po počiatočnej verejnej ponuke.





Čo robí Bezos so všetkými svojimi peniazmi?



V roku 2012 daroval 2,5 milióna dolárov na podporu homosexuálnych manželstiev vo Washingtone. Rovnako daroval 42 miliónov dolárov a časť svojho pozemku v Texase na výstavbu The Clock Of The Long Now, podzemných hodiniek, ktoré by fungovali 10 000 rokov. V auguste 2013 Bezos kúpil The Washington Post za 250 miliónov dolárov.

Jeho vesmírna spoločnosť Blue Origin sa vlani zapísala do histórie, keď sa stala jednou z prvých komerčných spoločností, ktoré úspešne vypustili opakovane použiteľnú raketu. Bezosov záujem o lietanie ho v minulosti dostal do problémov. V roku 2003 takmer zomrel počas havárie vrtuľníka v štáte Texas, zatiaľ čo hľadal miesto pre testovacie zariadenie pre Blue Origin. Začiatkom roka 2016 odletel do Nemecka vlastným lietadlom, aby priviezol domov reportéra Washington Post, ktorý bol zadržaný Iránom.





Okrem toho, že vlastní pozemok niečo vyše dvoch hektárov pri Seattle Lake Washington, ktorý zahŕňa aj 200 metrov pobrežia, si v roku 2007 v Beverly Hills zakúpil aj sídlo so siedmimi spálňami za 24,5 milióna dolárov. V objekte je skleník, tenisový kurt, bazén a ubytovanie pre hostí. Je v priamom susedstve nehnuteľnosti Toma Cruisa. V januári 2017 kúpil textilné múzeum, za 23 miliónov dolárov, ide o najväčšiu nehnuteľnosť vo Washingtone. Jeho spoločnosť vlastní aj tri prepojené apartmány v New York City v Century Tower. Rozloha: vyše 900 metrov štvorcových.



Trhová kapitalizácia Amazonu, presne 20 rokov po IPO dosiahla 457 miliárd dolárov. Barclays predpovedá, že Amazon sa môže stať prvou bilión dolárovou spoločnosťou.





V marci sa Bezos stal druhým najbohatším človekom sveta, tesne za Billom Gatesom. S čistým imaním viac ako 81 miliárd dolárov sa nebezpečne blíži k prvej pozícii. Ale to neznamená, že v blízkej budúcnosti prestane experimentovať s novými nápadmi. V rozhovore pre Business Insider Bezos povedal: "Čo je naozaj dôležité, sú tu spoločnosti, ktoré nepokračujú v experimentoch. Spoločnosti, ktoré nedokážu prijať neúspech, a nakoniec sa dostanú do zúfalého postoja, kde jediné, čo môžu urobiť, je koniec ich firemnej existencie."