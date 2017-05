Dubajský emirát získal 3 mld. USD na veľké infraštrukturálne projekty

dnes 17:01 -

Vláda emirátu Dubaj zabezpečila dlhodobé financovanie veľkých infraštrukturálnych projektov v hodnote tri miliardy dolárov (2,76 miliardy eur). Financovanie sa bude týkať rozšírenia dvoch letísk, výstavby areálu pre svetovú výstavu World Expo 2020 a predĺženia systému metra.

Peniaze sa použijú na rozšírenie Medzinárodného letiska Dubaj a nového Medzinárodného letiska Al Maktoum, ktoré sa postupne stane hlavným letiskom a do roku 2025 by malo vybaviť až 146 miliónov cestujúcich.

Finančným poradcom sa stala banka HSBC. Financovanie sa zabezpečí prostredníctvom bežného sedemročného úveru v hodnote 1,63 miliardy USD a sedemročného úveru denominovaného v dirhamoch, ktorého hodnota je v prepočte 1,48 miliardy USD.

Na financovaní sa bude podieľať 12 bánk: Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Bank of China, Citibank, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Noor Bank a Standard Chartered.

Samotný emirát už v roku 2014 schválil investíciu 32 miliárd USD do rozšírenia nového letiska Al Maktoum, ktoré by do roku 2022 malo vybavovať 120 miliónov cestujúcich.