Post šéfa United States Steel Corp. preberá David Burritt

Generálny riaditeľ spoločnosti United States Steel Corp. (U.S. Steel) Mario Longhi odchádza z funkcie. Jeho postu sa ujme prezident americkej oceliarskej spoločnosti David Burritt. Firma informovala, že Longhi z funkcie generálneho riaditeľa odstúpil tento týždeň a v júni odíde do dôchodku. Funkcie prezidenta a generálneho riaditeľa bude zastávať Burritt.

Mario Longhi viedol spoločnosť od roku 2013. Vo vyhlásení vyjadril presvedčenie, že U.S. Steel počas jeho vedenia dosiahol významné zlepšenie. Burritt je bývalým manažérom americkej strojárskej spoločnosti Caterpillar, ktorý do firmy U.S. Steel prišiel v roku 2013 na post finančného riaditeľa. Prezidentom U.S. Steel sa stal vo februári tohto roka.

U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.