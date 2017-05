Vlády eurozóny stále nemajú jasno v otázke zníženia dlhu Grécka

dnes 12:16 -

Medzinárodný menový fond (MMF) a vlády eurozóny potrebujú viac času, aby dosiahli dohodu o znížení dlhovej záťaže Grécka. Veritelia z eurozóny si totiž ešte stále úplne nevyjasnili svoje zámery, uviedla šéfka MMF Christine Lagardeová.

Vysokí predstavitelia eurozóny sa dnes ráno stretli s Lagardeovou, aby diskutovali o obmedzení dlhovej záťaže Atén, ktoré ministri financií eurozóny za stanovenia striktných podmienok sľúbili v máji 2016.

"Budeme pokračovať v práci na tomto balíku zníženia dlhu. Ešte však nie sú veci dostatočne vyjasnené. Naši európski partneri musia byť konkrétnejší pokiaľ ide o zníženie dlhovej záťaže, ktoré je nevyhnutné," uviedla Lagardeová pred novinármi v Bari, kde sa koná stretnutie ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny najrozvinutejších ekonomík G7.

"Sme pripravení splniť, čo sme sľúbili v máji 2016. To je základ, z ktorého vychádzame. Stále by som bol rád, aby sme mali riešenie, prinajmenšom politické riešenie, na stretnutí Euroskupiny 22. mája," odpovedal nemecký minister financií Wolfgang Schäuble, ktorý je tiež v Bari, či by bol ochotný podporiť zmiernenie podmienok zníženia dlhovej záťaže.