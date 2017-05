Poslanci schválili v prvom čítaní novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov

dnes 11:46 -

Národná rada SR (NR SR) posunula novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby do druhého čítania. Na základe tejto novely by sa mala do slovenskej legislatívy transponovať európska smernica týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív. „Cieľom smernice je urýchliť využívanie biopalív takzvanej druhej generácie, teda biopalív využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR.

Európska smernica má ustanoviť metodiku výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a požiadavky na predkladanie ročných správ o týchto dosahovaných úsporách. Biopalivá druhej generácie by mali zaručiť vysoké úspory emisií skleníkových plynov s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy. „Tieto biopalivá nesúťažia priamo o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s potravinami a krmivom,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Podľa novely zákona sa pre roky 2018 až 2020 zníži energetický obsah biopalív v motorových palivách, a to z dôvodu náročného dosiahnutia uvedených hodnôt biopalivami prvej generácie. „V súčasnosti nie sú na trhu dostupné dostatočné komerčné množstvá biopalív druhej generácie, ktoré je nevyhnutné primiešavať do pohonných látok fosílneho pôvodu v takom množstve, aby bolo možné splniť od roku 2018 energetické ciele uvádzania biopalív na trh v Slovenskej republike, ktoré boli nastavené v minulosti. Vychádzalo sa z predpokladu, že od roku 2017 budú na trhu bežne dostupné pokročilé biopalivá, čo sa však nestalo,“ uviedlo ministerstvo.

Právnická osoba alebo fyzická osoba bude po novom povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je pre tento a budúci rok 5,8 percenta. V roku 2019 to bude 6,2 percenta, o rok neskôr 7,6 percenta. Pre rok 2021 je referenčná hodnota nastavená na osem percent a pre roky 2022 až 2030 vo výške 8,2 percenta.