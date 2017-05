ČNB zlepšila odhad vývoja českej ekonomiky, tento rok očakáva rast o 2,9 %

včera 19:31 -

Česká národná banka (ČNB) očakáva tento rok rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) vo výške 2,9 %. Vo februári ešte počítala s rastom na úrovni 2,8 %. V budúcom roku by rast českej ekonomiky mal dosiahnuť 2,8 %, čo je rovnaký odhad ako vo februári, v rámci novej prognózy to však znamená spomalenie. Oznámila to dnes ČNB.

Banková rada ČNB na svojom prvom zasadnutí po ukončení intervencií nechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Dvojtýždňová repo sadzba tak zostala na úrovni 0,05 %, diskontná sadzba na úrovni 0,05 % a lombardná sadzba na úrovni 0,25 %. Niektorí analytici očakávajú zvyšovanie sadzieb ČNB počas leta či do konca roka, iní v neskoršom období.

"Dôležité postrehy môžu prísť aj na zajtrajšom stretnutí s analytikmi. Podľa našich kalkulácií aj skôr prezentovaných údajov ČNB sa koruna javí ako podhodnotená. Očakávame preto posilnenie koruny," povedal pre Novinky investičný stratég Raiffeisenbank Michal Brožka.

"Otázkou je, či toto posilnenie bude prebiehať pri vyšších úrokových sadzbách, alebo nie. Na túto otázku pravdepodobne existujú vnútri ČNB rozdielne názory. My sa stále prikláňame k scenáru, v rámci ktorého úrokové sadzby zaznamenajú rast v neskoršom období, zhruba v 2. štvrťroku budúceho roka," dodal Brožka.