Vranov nad Topľou realizuje opravu komunikácií, v meste sa začalo aj s kosením

včera 18:01 -

Vranov nad Topľou začal s opravou výtlkov a menších plôch na miestnych komunikáciách a chodníkoch hneď po tom, ako to dovolili poveternostné podmienky. Niektoré úseky už rekonštrukciou prešli, mesto chce v opravách pokračovať. „Samozrejme, je ešte potrebné doriešiť veci vo vzťahu k výberu dodávateľa, ale určite v priebehu tohto roka investujeme minimálne 300.000 eur do opravy komunikácií, do opravy chodníkov tak, aby sme urobili čo najviac týchto prác,“ uviedol pre TASR primátor Ján Ragan.

Z dôvodu povrchového poškodenia a opotrebovania komunikácií sa mesto v tomto období zameralo na opravy ciest napr. na Herlianskej, Domašskej, Dlhej či Štefánikovej ulici. Celková plocha týchto vysprávok predstavuje 2000 štvorcových metrov. Potrebné opravy úsekov miestnych komunikácií mesto eviduje okrem iného aj na Lúčnej a Kalinčiakovej ulici, tiež na Ulici 1. mája a na Sídlisku 1. mája. Objem financií, ktoré samospráva na tieto účely vyčlenila, je 86.000 eur.

V súvislosti s vonkajšími prácami začal Vranov nad Topľou aj s kosením mestských plôch. Zabezpečuje ho pomocou vlastných zamestnancov oddelenia verejnoprospešných služieb a vlastnej techniky. „Zamestnanci majú k dispozícii 11 krovinorezov, päť motorových kosačiek, dve traktorové kosačky, malý a veľký mulčovač a medzinápravovú kosu so zberným košom k malotraktoru,“ informuje o tom radnica na svojej webovej stránke. Zároveň upozorňuje na to, že nezabezpečuje kosenie plôch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.