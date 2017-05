Obchodný deficit Spojených štátov v marci mierne klesol

včera 16:01 -

Obchodný deficit USA zaznamenal v marci pokles na najnižšiu úroveň za posledných päť mesiacov. Vývoz síce klesol, pokles však zaznamenal aj dovoz. Problémom naďalej ostáva politicky citlivý obchodný schodok s Čínou, ktorý opäť zaznamenal rast. Napriek tomu je výsledok pre ekonómov pozitívnym prekvapením, nakoľko počítali so zvýšením schodku.

Ako dnes oznámilo americké ministerstvo obchodu, obchodný deficit USA dosiahol v marci 43,7 miliardy USD (40,02 miliardy eur). To je mierny pokles oproti februáru, keď schodok po revízii predstavoval 43,8 miliardy USD. Predbežný odhad za február udával deficit zahraničného obchodu na úrovni 43,6 miliardy USD. Marcový výsledok je najlepší od októbra minulého roka, pritom ekonómovia počítali s rastom schodku na 44,5 miliardy USD.

Vývoz klesol o 0,9 % na 191 miliárd USD, čo je do veľkej miery dôsledok poklesu vývozu áut. Export do Číny, ktorá patrí ku krajinám, do ktorých vývoz sledujú Spojené štáty veľmi pozorne, klesol o 1,8 %. Naopak, vývoz do Mexika a Kanady, teda do krajín združených v obchodnej dohode NAFTA, vzrástol. Vývoz do Kanady sa zvýšil o 17,9 % a do Mexika o 15,8 %.

Dovoz klesol o 0,7 % na 234,7 miliardy USD, k čomu prispel najmä nižší dovoz ropy a ropných produktov. Dovoz tovarov z Číny sa zvýšil o 4,4 %, najmä v dôsledku zvýšenia dovozu mobilných telefónov a telekomunikačných zariadení. Obchodný deficit s Čínou tak vzrástol o 7 % na 24,6 miliardy USD oproti 23 miliardám USD vo februári.