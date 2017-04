Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

dnes 14:16 -

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní. Informoval o tom šéf rezortu Tomáš Drucker v piatok na stretnutí s novinármi. "Ten návrh nechceme zatiaľ úplne presne špecifikovať," povedal.

Ako však načrtol, základný rámec opatrenia by spočíval v tom, že by sa oddelili fondy, ktoré sú určené na uhrádzanie zdravotnej starostlivosti, od fondov, ktoré sú určené na prevádzkovú činnosť. "Tvrdíme, že zisk a strata sa môže tvoriť na fondoch, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť, ale tieto nemôžu vstupovať do imania spoločnosti," vysvetlil Drucker.

Ministerstvo je za to, aby návratnosť vlastného kapitálu bola súčasťou odmeňovania efektívnej správy zdravotnej poisťovne na prevádzkovej činnosti. "Určite budeme nastavovať mnohé parametre týkajúce sa kvality, kvantity a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní," dodal Drucker.

Ako príklad minister uviedol, že keď zdravotná poisťovňa nezazmluvní, nevyťaží dobre sieť špecialistov, bude sankcionovaná tým, že časť peňazí, ktorá by bola určená na prevádzkovú činnosť, sa presunie na fond zdravotnej starostlivosti, z ktorého si nebudú môcť vyplácať zisky.

Návrh by chcelo ministerstvo predstaviť v tomto roku.