Alitalia má šancu udržať sa nad vodou, odbory a vedenie sa predbežne dohodli

dnes 15:01 -

Talianskej leteckej spoločnosti Alitalia sa s veľkou pravdepodobnosťou podarilo vyhnúť hroziacemu bankrotu, keď manažment a odbory v poslednej chvíli uzatvorili predbežnú dohodu o znižovaní miezd a rušení pracovných pozícií. Dohoda otvára cestu na potrebnú rekapitalizáciu spoločnosti, podmienkou však ešte je, aby ju odsúhlasili aj zamestnanci.

Spoločnosť zaznamenala za svoju 70-ročnú históriu celoročný zisk iba niekoľkokrát a napríklad od roku 2002 je permanentne v strate. Navyše, od roku 2007 sa už tretíkrát dostala na pokraj bankrotu. Podľa odhadov investičnej banky Mediobanca udržiavanie leteckej spoločnosti nad vodou stálo daňových poplatníkov v období rokov 1974 až 2014 okolo 7,4 miliardy eur.

V rámci dohody, ktorú sa podarilo uzatvoriť v noci nadnes, odbory súhlasili so znížením platov pre zamestnancov o 8 % a so zrušením celkovo 1700 pracovných miest. Spoločnosť zamestnáva okolo 12.500 ľudí. Alitalia pôvodne navrhovala výraznejšie zníženie miezd, v niektorých prípadoch až o 30 %. Navyše plánovala prepustiť viac než 2000 zamestnancov.

"Vzhľadom na krízu, v akej sa Alitalia nachádza, je to najlepšie možné riešenie," povedal na margo dohody taliansky minister priemyslu Carlo Calenda.

Dohoda s odbormi o znížení nákladov bola nevyhnutná, nakoľko akcionári a veritelia Alitalie varovali, že v prípade nedohody záchranný plán v objeme 2 miliardy eur zablokujú. To by znamenalo, že spoločnosť by sa dostala pod nútenú správu.

Najväčším akcionárom Alitalie je letecká spoločnosť zo Spojených arabských emirátov Etihad Airways, ktorá v Alitalii vlastní 49-% podiel. Ten kúpila v roku 2014 a sľúbila, že do roku 2017 aerolínie prostredníctvom redukcie nákladov vráti k zisku, zmení Rím na medzikontinentálny letecký uzol a rozšíri lukratívne diaľkové lety.

Jej plány však pribrzdil rozmach nízkonákladových leteckých spoločností ako Ryanair, vysokorýchlostné vlaky, ako aj viaceré teroristické útoky v Európe, ktoré zasiahli do dopytu po leteckej doprave. Najnovšie si Etihad Airways stanovili, že Alitalia by sa zo strát mala dostať v roku 2019.

Viacero ekonómov je presvedčených, že talianska letecká spoločnosť by sa mala spojiť s niektorým z konkurentov. "V súčasnej leteckej doprave nebude Alitalia schopná sama prežiť," povedal dopravný analytik Andrea Giuricin z Instituto Bruno Leoni. Ako dodal, stratégia nezávislého fungovania je prakticky nemožná.