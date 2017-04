Jedna zákazka ŽSR zvýšila hodnotu vyhlásených súťaží o tretinu

dnes 11:16 -

Od januára do februára tohto roka vyhlásili investori na Slovensku 636 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 990 miliónov eur. Ich počet sa tak medziročne znížil o dve tretiny a súčasne objem vzrástol o tretinu. Najväčšou mierou sa na tom podieľala zákazka slovenských železníc za 305 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.

Vo februári vypísali verejní obstarávatelia celkovo 385 súťaží v sume 380 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to síce predstavuje takmer polovičný (46 %) pokles počtu, ale zároveň ide o viac než dvojtretinový (69,9 %) nárast objemu obstarávaní. Najväčšie verejné obstarávanie tohto mesiaca za 54 miliónov eur vyhlásila spoločnosť U. S. Steel Košice, a to na odprašovanie aglomerácie – pás č. 1, 2, 3 a 4.

Od januára do februára bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnených spolu 636 súťaží v hodnote 990 miliónov eur. Oproti porovnateľnému obdobiu roka 2016 ide z hľadiska počtu vyhlásených súťaží o takmer dvojtretinový (63,2 %) pokles, no z hľadiska ich objemu je to viac než tretinový (36,3 %) nárast.

Medziročné porovnanie pritom podľa analýzy ovplyvnila významná zákazka Železníc SR z januára na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v sume 305 miliónov eur. Po jej modelovom odčítaní vyjde medziročný pokles hodnoty zákaziek o 5,7 %.

„Stavebným spoločnostiam by najviac prospela kontinuálna a efektívna príprava projektov. Veľké výkyvy v objeme, ale aj vo veľkostnej skladbe a početnosti verejných objednávok výrazne zvyšujú nároky na plánovanie vlastných strojných a hlavne ľudských kapacít, ako i na plánovanie zdrojov či nových technológií,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Skanska SK Miroslav Potoč.

V druhom mesiaci tohto roka investori ukončili a zadali konkrétnym firmám 237 verejných obstarávaní za 236 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška to predstavuje trojštvrtinový (71,8 %) pokles ich počtu aj objemu (75 %). V oboch ukazovateľoch sú to vôbec najnižšie hodnoty za posledných päť rokov.