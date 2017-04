Nemecká ekonomika má v aktuálnom roku posilniť o 1,5 %

dnes 11:16 -

Nemecká ekonomika zažíva piaty rok rastu, ktorý má pokračovať aj v ďalšom období. Vyplýva to z jarnej prognózy, ktorú zverejnili v stredu popredné nemecké ekonomické inštitúty. Miera využitia kapacít sa postupne zvyšuje, pričom v spracovateľskom priemysle, stavebníctve a službách už súhrnné výrobné kapacity zrejme mierne prekročili zvyčajné úrovne. V porovnaní so zotavovaním po minulých obdobiach poklesu ekonomiky však cyklická dynamika zostáva slabá, pričom hlavným zdrojom rastu sú naďalej spotrebiteľské výdavky, ktoré nevykazujú výraznejšie výkyvy. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú poskytol mníchovský inštitút Ifo.

Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) má v aktuálnom roku posilniť o 1,5 % a v roku 2018 o ďalších 1,8 %. Očakáva sa aj postupné znižovanie miery nezamestnanosti z vlaňajších 6,1 % na 5,4 % v roku 2018. Na horizonte prognózy zostavovatelia správy predpokladajú výrazné zrýchlenie inflácie. Po tom, čo sa spotrebiteľské ceny v roku 2016 zvýšili iba o 0,5 %, by mala miera inflácie v roku 2017 vzrásť na 1,8 % a v roku 2018 mierne spomaliť na 1,7 %.

Jarnú prognózu pre najväčšiu európsku ekonomiku z poverenia spolkovej vlády vypracovali inštitúty DIW Berlin, Ifo, IfW, IWH a RWI.