Penta môže prevziať Nemocnicu Topoľčany, rozhodol PMÚ

Skupina Penta môže prevziať aktíva Nemocnice a Polikliniky v Topoľčanoch. Rozhodol o tom Protimonopolný úrad SR (PMÚ). „Schválili sme prevzatie kontroly skupiny Penta nad nemocnicou v Topoľčanoch,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Súhlasné rozhodnutie úrad však viaže na splnenie určitých podmienok, ktoré zabezpečia, že v dôsledku tejto koncentrácie sa nezníži účinná súťaž, pričom uložené podmienky sa týkajú prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby.

Úrad posudzoval, či prevzatím Nemocnice Topoľčany nezíska skupina Penta nekalé súťažné výhody v ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v službách spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v lekárskej starostlivosti a v dopravnej zdravotnej starostlivosti. Vo viacerých oblastiach mal PMÚ pochybnosti. Penta však podľa Oľšavskej predložila návrh podmienok a povinností, ktorými sa odstránia súťažné obavy. „Po zhodnotení sme ich akceptovali a koncentráciu schválili, pričom súhlas sa viaže na splnenie v rozhodnutí vymedzených podmienok,“ dodala Oľšavská.

Jednou z podmienok je odpredaj celého podnikania dopravnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkovala Penta pred získaním Nemocnice Topoľčany. „Penta sa zaväzuje k tomu, že nebude prevádzkovať dopravnú zdravotnú starostlivosť v okrese Topoľčany, ani nebude vykonávať úkony, ktoré by smerovali k zmareniu pôsobenia nezávislého poskytovateľa dopravnej zdravotnej staroslivosti na tomto území,“ konštatovala Oľšavská.

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia minulý týždeň oficiálne dostala právoplatné rozhodnutie PMÚ, ktorý odsúhlasil prenájom topoľčianskej nemocnice zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja spoločnosti Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s. Nájomný kontrakt je na 20 rokov. Svet zdravia má pre nemocnicu pripravený dlhodobý investičný plán v celkovom objeme viac ako 8,3 milióna eur. Prvé investície by mali smerovať do komplexnej rekonštrukcie operačných sál, nemocničných budov, tepelného hospodárstva a do modernizácie informačnej infraštruktúry a techniky. Svet zdravia chce zároveň stabilizovať personálne zázemie nemocnice.

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments. Je sieťou 16 regionálnych nemocníc so spádovou oblasťou pre viac ako 1,3 milióna obyvateľov, pričom zamestnáva 6 400 zamestnancov.