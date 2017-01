Trumprally pokračuje: Americké akciové indexy na historických maximách, hrozí však obrat

Zdroj: ČTK;patria;CNBC

Pred tridsiatimi rokmi index Dow Jones Industrial Average, ktorý bol vytvorený v roku 1896, a je tak jedným z najstarších akciových benchmarkov na svete, prekonal hranicu 2 000 bodov.

O tri desiatky rokov neskôr sa index dostal na desaťnásobok tejto hodnoty. Cesta k prekonaniu psychologickej hranice ale nebola ľahká. Tesne pod 20 000 bodmi sa index pohyboval viac ako mesiac, v prvom januárovom týždni navyše uzavrel obchodovanie len 0,37 bodu pod okrúhlou hladinou.

Rok 1987 začínal benchmark na 1 895 bodoch, len o týždeň neskôr však prekonal hranicu 2 000 bodov. Na to, aby sa dostal na 10 000 bodov, potreboval ďalších desať rokov. O pár rokov neskôr sa prepadol späť na 6 000 bodov.

Útok na hladinu 20 000 bodov začal po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách na začiatku novembra.







Vyhliadky na Trumpom sľubované ekonomické stimuly ho vystrelili tesne pod túto hranicu, jej prekonanie teraz prišlo vďaka podpisom, ktorými sa Trump zvečnil na niekoľkých listinách. Exekutívne príkazy sa týkajú napríklad pokračovanie výstavby sporného ropovodu Keystone XL alebo odchode Spojených štátov z Transpacifického partnerstva (TPP). Obchodníci navyše berú do úvahy aj plány na znižovanie daní či deregulácii finančného sektora.

Trhy teraz prekypujú nadšením a možno očakávať, že sa krátkodobo zvezú na vlne tejto udalosti. Pri akomkoľvek prekonávaní míľnikov je však dôležité mať na pamäti, že aktuálny vývoj nič nenaznačuje o budúcnosti na trhoch. Skeptickí investori v tejto súvislosti upozorňujú hlavne na to, že vplyvy Trumpovcov sľubov sú značne neisté a jeho plány mnohokrát balansujú na hrane uskutočniteľnosti.

V čele súčasnej rally stáli finančné a technologické tituly. V rámci bankových titulov boli medzi hlavnými víťazmi akcie Wells Fargo s viac ako 3,5 % rastom, zatiaľ čo v rámci technologického sektora si viac ako 1,5 % rast pripísali akcie Alibaba, Apple alebo Facebook. Akcie vlastníka Google, spoločnosti Alphabet, posilnili o viac ako 1 %, keď tento gigant vo štvrtok po zatvorení trhu reportuje svoje kvartálne výsledky.

Najväčší svetový producent komerčných lietadiel Boeing hospodáril v 4Q so ziskom 2,47 USD / akciu, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali 2,32 USD / akciu. Tržby tohto giganta dosiahli 23,3 mld. USD a tiež prekonali analytický konsenzus na úrovni 23,1 mld. USD. Akcie Boeing reagovali na tieto výsledky viac ako 4 % rastom na nové historické maximá na úrovni 167,5 USD.





Stačí len jedno pošmyknutie Trumpa a celá rally sa zadrhne

Investori by mohli zostať sklamaní a nálada na trhu by sa tak mohla rýchlo obrátiť, ak prezident Donald Trump spomalí zo súčasného tempa realizácie sľúbených politík, povedal pre televíziu CNBC Randy Kroszner, dnes profesor ekonómie na University of Chicago. "Myslím, že vládnu veľmi vysoké očakávania čo sa týka niektorých ekonomické častí programu, zníženia daní, pokus racionalizovať dane, aby sa časť z dvoch biliónov dolárov umiestnených offshore vrátili do krajiny vďaka deregulácii," povedal Kroszner. "Myslím, že tieto veci väčšina účastníkov trhu považuje za pozitívne, preto ak by vznikol nejaký sklz pri realizácii, odrazilo by sa to aj na trhu," dodal bývalý guvernér Fedu.

Napriek ohrozeniam pre trh, Kroszner považuje Trumpove ekonomické plány za vzpruhu pre najväčšiu ekonomiku sveta. "Daňová reforma by mohla skutočne priniesť nejaké peniaze späť do USA pomerne rýchlo, ktoré by tiež mohli byť skutočne pre rozpočet užitočné, aspoň v krátkodobom horizonte," povedal pre CNBC. Pokiaľ ide o projekty v oblasti infraštruktúry, tie sú dlhodobejšie a bude veľmi ťažké, z nich rýchlo získať peniaze, nebude to skôr ako v 2018, myslí si Kroszner.