Odstúpenie od TPP: Veľká vec pre amerických pracujúcich môže skončiť likvidáciou tamojších farmárov

Zdroj: CNBC;ČTK

Foto: SITA;TASR/AP

dnes 10:08 -

"Teraz budeme súťažiť s inými krajinami, ktoré majú v úmysle znížiť viac ako 18 000 taríf. Tieto sadzby budú ale v USA zostanú nezmenené," povedal Ron Kirk, ktorý bol zástupcom Úradu pre obchodné zastúpenie Spojených štátov (USTR) v rokoch 2009-2013. "To bude likvidačné pre amerických poľnohospodárov, farmárov a obchod."

Novozvolený americký prezident Donald Trump sa v pondelok formálne stiahol z dohody o Trans-tichomorskom partnerstve, čo by vytvorilo voľný obchodný blok 12 krajín, ktorá bola dohodnutá počas prezidentovania Baracka Obamu. Dohoda ešte nebola schválená ani ratifikovaná Kongresom.Trumpov krok je teda skôr formálny, podľa agentúry AP experti ani neočakávali, že by horná komora Kongresu TTP ratifikovala, pretože medzi Američanmi panuje obava zo straty pracovných miest.

Kirk, ktorý je v súčasnosti poradcom advokátskej kancelárie Gibson, Dunn & Crutcher, nevie pochopiť zdôvodnenie odstúpenia od TPP. "Je to ako by ste sa podieľali na vytvorení najväčšej bezcolnej nákupnej zóne na svete a potom vyhlásili, že ju nechcete využívať," povedal s tým, že dohoda je "najmodernejšia obchodná dohoda," vrátane posilnenia duševného vlastníctva a boja proti pirátstvu.







Opustením TPP USA prichádza o možnosť vytvárať smer, akým sa má obchod uberať, povedal Kirk. "Čo sa týka trhu, spolu s Čile a Singapurom, Brazíliou, Novým Zélandom, Mexikom, Kanadou a ďalšími nás stavia do výhodnej pozície, aby sa cez túto dohodu odrážali naše hodnoty a uistila nás, že ochráni našich zamestnancov a naše firmy a zároveň získame spravodlivý prístup na tieto trhy."

Odmietnutie dohody znamená, že ďalších 11 účastníkov ju môže prijať aj bez USA. "Z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska to nie je pozitívne pre záujmy americkej ekonomicky a už vôbec nie z hľadiska našej prestíže a nášho líderstva v juhovýchodnej Ázii," povedal Kirk.

Namiesto TPP by Trump chcel vyjednať bilaterálne obchodné dohody, ale Kirk poznamenal, že vyjednávanie takýchto obchodných dohôd je veľmi náročné a oveľa efektívnejšie sa rokuje ak je základ mnohostranný, a nie bilaterálny.



Uvidí sa, či sa Trumpovej administratíve podarí vyjednať výhodnejšie podmienky s obchodnými partnermi bez spomalenia cezhraničného pohybu tovarov a služieb. Analytici majú vážne obavy, aký by mohol mať dopad Trumpov ďalší protekcionizmus na americkú ekonomiku. Napríklad v správe z pondelka, Deutsche Bank odhaduje, že v prípade, že by USA zaviedli "úpravu hraníc" pre dovážané produkty, zvýšilo by to náklady na priemerné motorové vozidlo o 2300 dolárov. V krátkodobom horizonte by sa tak znížil dopytu v USA o 1,2 milióna áut ročne.



Trump odstúpenie od zmluvy TTP sľuboval už počas svojej volebnej kampane s tým, že ju nahradí bilaterálnymi dohodami. Trump odstúpenie od zmluvy odprevadil slovami "Veľká vec pre amerických pracujúcich!". Pred voľbami niekoľkokrát opakoval, že má veľké výhrady aj voči severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA) a voči členstvo Číny vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Uberajú vraj Američanom pracovné miesta. S európskymi partnermi plánuje vyjednávať aj o Transatlantickej obchodnej a investičnej dohovore (TTIP) medzi Európskou úniou a USA, voči ktorej má výhrady.