Slovenská pošta chce dať za tlač cenín vyše tri milióny eur

Slovenská pošta, a. s. chce zaplatiť za tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových a bezpečnostných prvkov predbežne 3,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,84 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, súčasťou zákazky na štyri roky je doprava a skladovanie cenín a dokumentov na prechodný čas, ako aj vytvorenie tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je 23. januára. Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky, budú po vyhodnotení ponúk vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Slovenská pošta plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom. "Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti a účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu, ktorý na tento účel má obstarávateľ k dispozícii, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr," oznámila národná poštová spoločnosť.

Uchádzači majú preukázať, že za posledné tri roky, teda 2013 až 2015, dosiahli celkový obrat minimálne 4 mil. eur bez dane. Úhrnný finančný objem predložených zmlúv za uvedené obdobie musí predstavovať najmenej 600 tis. eur.

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Spoločnosť má najrozsiahlejšiu pobočkovú sieť s vyše 1 540 poštami.