Prvý elektrický holiaci strojček trochu pripomínal zubársku vŕtačku

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/fotoblend

Prvý elektrický holiaci strojček, ktorý zostrojil americký vynálezca Jacob Schick, trochu pripomínal zubársku vŕtačku. Jeho motor totiž kvôli svojim rozmerom a hmotnosti tvoril samostatný celok a s holiacou hlavicou bol spojený pružnou hriadeľou. Na obsluhu navyše boli potrebné obe ruky. Trvalo ešte niekoľko rokov, kým sa podarilo motorček zmenšiť natoľko, že sa vošiel aj s holiacou frézkou do spoločného puzdra. Zariadenie si Schick dal patentovať 6. novembra 1928.

Schick, rodák z Ottumwy v štáte Iowa, prejavoval manažérske a novátorské sklony už v detstve a vo svojich 16 rokoch už dohliadal na stavbu železnice, ktorá viedla do bane jeho otca v Novom Mexiku. Vo svojich 20 rokoch ale narukoval do armády, s ktorou potom spojil veľkú časť svojho života. Osud ho zaval napríklad na Filipíny, kde ale ochorel na úplavicu. Po návrate do Spojených štátov mu lekári odporučili pobyt v chladnejšom podnebí a Schick sa tak nechal preveliť na Aljašku.

V tridsiatich dvoch rokoch sa prvýkrát rozhodol v armáde skončiť a rozhodol sa pre dráhu zlatokopa. Ryžovaniu zlata sa venoval na Aljaške a v Britskej Kolumbii a na jednej zo zlatokopeckých výprav si podvrtol členok a úraz ho na čas upútal na lôžko. Vo veľkých mrazoch bolo pre neho veľmi ťažké a nepríjemné sa holiť. Keďže mal dosť času, začal premýšľať, ako to urobiť, aby sa muž mohol oholiť bez použitia vody a peny.

Prístroj poháňaný externým motorom bolo treba držať oboma rukami

Nakoniec zostrojil primitívny strojček s holiacou hlavou poháňaný externým motorom. Prístroj, ktorý sa musel držať oboma rukami, odoslal rôznym firmám a fabrikám. Tie ho ale odmietli a Schick, ktorý prvé prototypy strojčekov rozdal svojim známym, sa počas prvej svetovej vojny vrátil do armády. Nejaký čas pracoval na americkej ambasáde v Londýne, ale holiace strojčeky mu nedávali spať a v roku 1919 uniformu zvliekol definitívne.

Jeho prvým úspešným vynálezom bol ručný holiaci strojček so zásobníkom žiletiek, ktoré sa bez problémov dali vymeniť. Schick neskôr priznal, že inšpiráciou mu bola obyčajná „opakovačka“. Vynálezca ale stále lákalo „holenie za sucha“. Vrátil sa teda k svojmu pôvodnému vynálezu, ktorý sa začal predávať v roku 1929. Spočiatku sa mu veľmi nedarilo, karta sa obrátila v roku 1931, pretože Schickovi sa podarilo konečne vyrobiť elektrický holiaci strojček, ktorý sa držal v jednej ruke a ktorý sa už podobal dnešným moderným aparátom.