Google plánuje začať výrobu svojich smartfónov Pixel v Indii

Foto: unsplash.com/Pawel Czerwinski

Americký internetový gigant Google začne výrobu svojich smartfónov Pixel v Indii. Oznámil to vo štvrtok viceprezident podniku Rick Osterloh. Dodal, že firma bude pri výrobe telefónov v Indii spolupracovať s miestnymi i medzinárodnými výrobcami. Neposkytol ale žiadne podrobnosti o rozsahu a umiestnení výroby, uviedla agentúra Reuters.

„India je pre smartfóny Pixel prioritným trhom,“ uviedol Osterloh. „Sme odhodlaní ľuďom v tejto krajine poskytnúť to najlepšie z nášho hardvéru a z integrovaných softvérových funkcií,“ dodal.

Spoločnosť Google prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač na svete. Stojí tiež za operačným systémom Android, ktorý používajú takmer všetci výrobcovia smartfónov. Telefóny Pixel síce dosahujú iba relatívne nízky objem predaja, sú však vnímané ako referenčné prístroje prezentujúce najnovšiu podobu systému Android.

Firma v krajine čelí viacerým prekážkam

India je pre spoločnosť Google kľúčovým rastovým trhom. Firma ale v krajine čelí viacerým podnikateľským a regulačným prekážkam. Stala sa napríklad terčom rôznych sťažností na porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže, vrátane obvinení zo zneužívania dominantnej pozície operačného systému Android na trhu.

Nový motor pre svoj rast by z Indie chceli urobiť aj ďalšie globálne podniky, vrátane americkej technologickej spoločnosti Apple. Tá vyrába smartfóny iPhone, ktoré nevyužívajú operačný systém Android. Podľa odhadov výskumnej spoločnosti Counterpoint by sa mal podiel iPhonov na indickom trhu so smartfónmi v druhej polovici tohto roka zvýšiť na sedem percent z piatich percent v prvom polroku.