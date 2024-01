Amazon zrušil plánované prevzatie výrobcu vysávačov iRobot za 1,4 miliardy dolárov

Foto: unsplash.com/Onur Binay

Americký internetový obchod Amazon sa rozhodol upustiť od plánovaného prevzatia výrobcu robotických vysávačov iRobot za 1,4 miliardy dolárov. Firmy Amazon a iRobot v pondelok v spoločnom vyhlásení oznámili, že sa dohodli na zrušení transakcie kvôli odporu zo strany regulačných orgánov v Európskej únii.

Amazon dohodu o prevzatí firmy iRobot ohlásil v roku 2022. Európska komisia vlani v novembri uviedla, že podľa jej predbežného názoru by prevzatie firmy iRobot mohlo obmedziť hospodársku súťaž na trhu s robotickými vysávačmi.

„Je pre nás sklamaním, že sa prevzatie firmy iRobot Amazonom nemôže uskutočniť,“ uviedol viceprezident Amazonu David Zapolsky, ktorý má na starosti právne záležitosti. „Prehnané a neprimerané regulačné prekážky odrádzajú podnikateľov, ktorí by mali mať možnosť považovať akvizície za jednu z ciest k úspechu. A to poškodzuje spotrebiteľov aj konkurenciu, teda to, čo sa regulátori podľa svojich slov snažia chrániť,“ dodal.

Sklamanie v spoločnom vyhlásení vyjadril aj zakladateľ spoločnosti iRobot Colin Angle. Akcie firmy iRobot na správu o zrušení transakcie reagovali výrazným poklesom. Spoločnosť iRobot v pondelok oznámila, že teraz uskutoční reštrukturalizáciu svojich aktivít, ktorej súčasťou bude zrušenie 350 pracovných miest. Zodpovedá to takmer tretine celkovej pracovnej sily podniku.