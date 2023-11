Viac ako 60 percent spotrebiteľov plánuje počas Vianoc nakupovať cez e-shopy, ukázal prieskum

Foto: pexels.com/Yan Krukov

Viac ako 60 % slovenských spotrebiteľov plánuje počas vianočných sviatkov uprednostniť e-shopy pred kamennými obchodmi. Rastúci záujem o online nákupy však zvyšuje produkciu odpadu z e-shopov, ktorú tvoria obalové materiály. Ukázal to reprezentatívny prieskum pre startup Repetito, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1050 respondentov.

Darčeky plánuje nakupovať výlučne online 10 % opýtaných, a to pre ušetrenie času. Ďalších 52 % respondentov v prieskume uviedlo, že väčšinu darčekov kúpi cez e-shopy a len niektoré v kamenných obchodoch. Naopak, väčšinu darčekov osobne v obchodoch a len výnimočne online, plánuje nakúpiť 28 % opýtaných. Ďalších 5 % respondentov si je istých, že nakúpi len v kamenných obchodoch a zvyšných 6 % nevedelo odpovedať.

Prieskum taktiež zisťoval, ako sa spotrebitelia zbavujú obalov z e-shopov. „Z našich dát vyplýva, že v 80 % prípadov sú objednávky zabalené v kartóne a v 20 % v plastovom obale. To vytvára značné množstvo odpadu, ktorý sa musí zbierať, triediť, recyklovať alebo likvidovať,“ uviedol generálny riaditeľ Repetito Ivan Štefina. Obaly zahadzuje do separovaného odpadu 55 % opýtaných. Ďalších 24 % respondentov obaly ďalej využíva, napríklad na uskladnenie vecí.

Viac ako 13 % opýtaných v prieskume uviedlo, že obaly hromadí a neskôr separuje. Do obyčajného komunálneho odpadu ich zahadzuje 7 % respondentov. „E-commerce bude potrebovať vratné a opakovane použiteľné obaly, aby sa dosiahla európska požiadavka klimatickej neutrality obehového sektora. E-shopy môžu už dnes baliť do vratných obalov, na Slovensku sú k dispozícii. Postupne sa tak môžu pripraviť na povinnosť používať 10 % takýchto obalov do roku 2030 a 50 % do roku 2040,“ uzavrel Štefina.