Nehnuteľnosti boli vlani najmenej dostupné od finančnej krízy: Aspoň podľa jedného ukazovateľa!

Foto: TASR

Za priemernú mzdu si Slováci mohli dovoliť kúpiť najmenej metrov štvorcových od vrcholu realitnej bubliny.

Rok 2023 bol pre nákup nehnuteľností jedným z najmenej vhodných počas uplynulých dekád. Vyplýva to z ukazovateľa, ktorý dáva do pomeru platy a ceny domov. Na kúpu jedného metra štvorcového sme museli pracovať dlhšie, ako kedykoľvek počas posledných dvadsiatich rokov. Jedinou výnimkou je vrchol realitnej bubliny počas krízového roku 2008.

Ako sme sa do tejto situácie dostali? Ceny nehnuteľností v posledných rokoch prudko rástli. Výplaty nestíhali ich tempo kompenzovať a reality sa tak stávali pre ľudí s priemernou mzdou čoraz menej dostupnými. Dnes sa situácia pomaly otáča a nehnuteľnosti pod ťarchou vysokých úrokových sadzieb stratili paru.

Mzdy na Slovensku neustále rastú, aj keď hospodársky rast už dávno nedosahuje čísla, na ktoré sme boli zvyknutí v rokoch nasledujúcich po Dzurindových reformách. Rýchlejšie ako platy však rástli ceny nehnuteľností. To sa prejavilo aj na nižšej dostupnosti bývania.

Bývanie odhryzne z výplaty čoraz viac

Na jeden štvorcový meter priemernej nehnuteľnosti sme museli v roku 2023 vynaložiť 1,73-násobok priemernej hrubej mzdy. Minulý rok tak musel priemerný Slovák na jeden meter štvorcový pracovať až sedem týždňov. V roku 2015 to pritom bolo iba o niečo viac ako päť týždňov.

Radi testujete vaše vedomosti?

Viac podobných kvízov nájdete na tejto stránke

Ceny nehnuteľností v roku 2023 patrili podľa tohto parametra k tým historicky najmenej dostupným. Priemerná cena za meter štvorcový a priemerná mzda však nie sú jediné faktory, ktoré sú v hre. Na kupujúcich zatlačili aj rastúce úrokové sadzby, ktoré predražili financovanie dlhu. Keďže sa drvivá väčšina bytov a domov kupuje formou hypotekárneho úveru, vyššie úroky viedli k drahším hypotékam a tie k ochladeniu dopytu po nehnuteľnostiach.

Budú ceny nehnuteľností v najbližších mesiacoch stúpať? Áno Nie Odoslať odpoveď

Budúcnosť by ale mohla priniesť pozitívne správy. Očakáva sa nielen rast nominálnych miezd, ale aj pomalšie tempo rastu cien nehnuteľností, než sme videli v posledných rokoch. Spolu s očakávaným poklesom úrokov by to mohlo viesť k lepšej dostupnosti bývania.

Horší bol len vrchol realitnej bubliny

Dnešné čísla sa môžu zdať zastrašujúce, ani zďaleka sa však nepribližujú tým z obdobia realitnej bubliny okolo roku 2008. Vtedy sme na kúpu jedného metra štvorcového priemernej nehnuteľnosti potrebovali až neuveriteľných 2,09 priemerných miezd. Inými slovami, aby sme si mohli dovoliť jeden meter štvorcový priemernej nehnuteľnosti, museli nám prísť dve celé výplaty a ešte by sme potrebovali časť tretej.

Domy zaznamenali v posledných dekádach vývoj ako na hojdačke. Ceny realít v pomere k priemernej mzde po Veľkej finančnej kríze klesali. Trend sa okolo roku 2015 otočil a Slováci si odvtedy môžu zo mzdy dovoliť čoraz menej bývania.

Naopak, najdostupnejšie nehnuteľnosti boli okolo roku 2002. Pred viac ako dvomi dekádami sme si mohli z priemernej mzdy dovoliť najviac metrov štvorcových. Na jeden meter nám vtedy stačilo iba 1,32 vtedajšej priemernej mzdy. Hlbšie do minulosti už Národná banka Slovenska ceny domov a bytov u nás nezverejňuje.