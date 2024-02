Ceny starších bytov v Bratislave ďalej nerastú: Nájomné však áno

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Fons Heijnsbroek

Pokles cien starších bytov v Bratislave sa vo štvrtom kvartáli 2023 zastavil. Predávali sa vtedy za 3512 eur/štvorcový meter (m2). Priemerná výška nájomného však pokračovala v raste, keď ku koncu roka prekročila hranicu 1000 eur za mesiac. Po raste o desať percent sa vyšplhala na 1022 eur. Vo štvrtok o tom informovala spoločnosť Bencont Investments.

Priemerný dvojizbový byt si bolo podľa Bencont možné v hlavnom meste prenajať za 861 eur aj s energiami. „Rast nájomného je odrazom zvýšeného dopytu po nájomnom bývaní v situácii, keď je takáto forma bývania lacnejšia v porovnaní so splátkou úveru pri obdobnom byte. Naďalej je mesačná splátka úveru pri kúpe 50 m2 bytu (pri sadzbe 4,5 %) o 12,6 % vyššia než mesačný nájom rovnakého bytu,“ uviedla spoločnosť.

Rok 2024 bude pre trh s nehnuteľnosťami podľa Bencont priaznivejší. V priebehu roka by mohlo pokračovať spomaľovanie inflačného rastu, čo sa už teraz začína pretavovať do reálneho rastu miezd. Podľa hlavného analytika spoločnosti Rudolfa Bruchánika je pravdepodobné, že úroky na hypotékach nebudú ďalej rásť, či by sa dokonca mohli v priebehu roka znížiť.

„Úroková sadzba bola jedným z najdôležitejších faktorov pri zhoršení dostupnosti bývania, jej zníženie by predstavovalo pozitívny stimul pre realitný trh. Nemožno však očakávať, že by sa úrokové sadzby vrátili k svojim najnižším úrovniam z prelomu rokov 2021/2022. Jednopercentné úrokové sadzby sú minulosťou a ľudia sa budú prispôsobovať ‚novému normálu‘ v podobe vyšších úrokových sadzieb v rozmedzí troch až štyroch percent,“ dodal Bruchánik.Analytik očakáva zastabilizovanie cien starších bytov v najbližšom období, prípadne ich mierny rast. „V prípade nájmu zas očakávame pokračovanie cenového rastu,“ uzavrel.