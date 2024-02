Volkswagen bude dodávať diely do elektromobilov indickej automobilke Mahindra

Logo Volkswagen. Foto: unsplash.com/Julian Hochgesang

Nemecký koncern Volkswagen plánuje dodávať indickej automobilke Mahindra komponenty a batérie pre elektromobily. Snaží sa tak preniknúť na vznikajúci indický trh s autami na alternatívny pohon, uviedla dnes agentúra Reuters. Mahindra totiž má okrem iného licenčnú zmluvu na používanie známky Jawa.

Niektoré zo svojich piatich plánovaných elektrických športovo-úžitkových vozidiel (SUV), ktoré by mali byť uvedené na trh v decembri, Mahindra vybaví komponenty z platformy MEB a jednotným batériovým článkom spoločnosti Volkswagen. Zmluva o dodávkach podpísaná v roku 2022 bude platná niekoľko rokov a zabezpečuje celkový objem približne 50 gigawatthodín (GWh), uvádza Mahindra.

Modulárna platforma MEB je spoločný technologický základ plne elektrických vozidiel koncernu Volkswagen. Rôzne modely rôznych značiek využívajú rovnakú technológiu. Pomocou jednotného batériového článku chce koncern znížiť náklady na batérie na polovicu.

Záujem svetových automobiliek o rozvíjajúci sa indický trh s elektromobilmi stúpa. V Európe a v Spojených štátoch dopyt po autách s alternatívnym pohonom po niekoľkých rokoch prudkého rastu spomaľuje.

Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Nemecký výrobca luxusných áut BMW má za to, že do roku 2025 budú elektromobily tvoriť 25 percent jeho celkového predaja áut v Indii. Vlani to bolo desať percent. Americký podnikateľ a šéf automobilky Tesla Elon Musk uviedol, že automobilka bude v Indii pravdepodobne „významným spôsobom investovať“.Indický trh s elektromobilmi síce rastie, ale je malý. Z áut predaných vlani v Indii ich malo elektrický pohon len 2,3 percenta. V krajine stále chýbajú potrebná infraštruktúra a tiež štátne stimuly.