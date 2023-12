Poľnohospodári V4 žiadajú celoeurópske riešenie pri prijímaní Ukrajiny do EÚ

Na snímke sprava minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richard Takáč (Smer-SD) a štátny tajomník (MPRV) Vladimír Vnuk počas tlačovej konferencie na tému Ako je to s priamymi platbami pre poľnohospodárov vo štvrtok 7. decembra 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian

Predstavitelia potravinárskych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vyzývajú orgány Európskej únie (EÚ) na bezodkladné riešenie mimoriadne nepriaznivých dôsledkov dovozov ukrajinských produktov na európske trhy. Rozhodnutie vo veci prijatia Ukrajiny do EÚ by podľa nich nemalo byť len politickým gestom. „Musí byť založené na racionálnom zhodnotení situácie a musia byť vyhodnotené všetky pozitívna a negatíva tohto kroku,“ uviedol v piatok na tlačovej konferencii po rokovaní s kolegami z Poľska, Českej republiky a Maďarska na Štrbskom Plese predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho. Spoločne so zástupcami Národnej rady poľnohospodárskych komôr v Poľsku, Maďarskej poľnohospodárskej komory a Agrárnej komory Českej republiky podpísal výzvu.

Tvrdia, že EÚ Ukrajine musí pomôcť, avšak nie za cenu likvidácie vlastného odvetvia výroby potravín v Únii. Vyzývajú vlády i EÚ na koordinovaný postup pri obhajobe záujmov vlastných poľnohospodárov a potravinárov tak, aby predĺžili jednostranný zákaz dovozu niektorých komodít na naše územie, i rozšírenie a zjednotenie ich zoznamu. Signatári spoločnej výzvy tiež upozorňujú, že prípadný vstup Ukrajiny do EÚ musí byť umožnený jedine v prípade, že krajina splní všetky predvstupové podmienky. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) uviedol, že žiadajú presadzovanie prijatia spoločného európskeho riešenia, ktoré pomôže Ukrajine exportovať svoju produkciu najmä do tretích krajín a ktoré nepoškodí poľnohospodárov a potravinárov v EÚ.

Úniu tiež vyzývajú, aby zaviedla také postupy a nástroje pri liberalizácii obchodu s Ukrajinou, ktoré čo najviac ochránia vnútorný trh EÚ, a to predovšetkým v krajinách priamo susediacich s Ukrajinou. Európska komisia deklaruje vôľu prijať Ukrajinu za člena EÚ v čo najskoršom termíne. Predstavitelia krajín V4 v tejto súvislosti zdôraznili, že Ukrajina je poľnohospodárska veľmoc, ktorá obhospodaruje výmeru zodpovedajúcu tretine poľnohospodárskej výmery všetkých krajín EÚ dohromady. Agropotravinárske samosprávy V4 vyzývajú, aby boli krajiny, na ktoré bude mať vstup Ukrajiny do EÚ najnegatívnejší dosah, zapojené do rokovaní o podmienkach jej vstupu. „Turbulentný vývoj na trhu so vstupmi do poľnohospodárskej prvovýroby aj vývoj cien poľnohospodárskych komodít v posledných dvoch rokoch spôsobili paradoxnú situáciu.

Poľnohospodári úrodu v vlani zakladali s vysokými cenami vstupov, pričom cena poľnohospodárskych komodít výrazne klesla. K tejto situácii výraznou mierou prispela situácia spôsobená ruskou agresiou na Ukrajine a následný neregulovaný dovoz ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie na územie EÚ. To spôsobilo dramatický pokles cien, stratu exportných trhov, najmä krajín priamo susediacich s Ukrajinou, a preplnenie skladovacích kapacít,“ uvádza sa v spoločnom komuniké. Zástupcovia poľnohospodárskych komôr V4 sa dohodli na užšej spolupráci s cieľom osloviť tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, a zastupovať záujmy poľnohospodárov na národnej a európskej úrovni. Najbližšie spoločné zasadnutie sa uskutoční vo februári 2024 v Poľsku.