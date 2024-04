Na Slovensko smerujú obrovské investície do elektromobility: Štát chystá podporu projektov za stovky miliónov eur!

Foto: unsplash.com/the blowup

Výroba elektromobilov by mala na Slovensko v najbližších rokoch priniesť stovky nových pracovných miest. Investori totiž aktuálne chystajú viacero projektov spolu za stovky miliónov eur, v ktorých by sa mali vytvoriť tiež stovky nových pracovných miest. Štát ich chce podporiť investičnými stimulmi. Vieme aj to, koľko by mali zamestnanci v nových závodoch zarábať!

Na Slovensku by mali vyrásť minimálne tri nové projekty spojené s výrobou elektromobilov. Priniesť by pritom mali investície v objeme stoviek miliónov eur a taktiež vytvoriť stovky pracovných miest. Podporiť ich chce aj štát formou daňových úľav. Vyplýva to z návrhov na poskytnutie investičných stimulov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Definitívne o nich bude musieť ešte rozhodnúť vláda.

1. ZF Slovakia

Najväčšiu investíciu z trojice projektov, ktoré rezort hospodárstva navrhuje podporiť, plánuje realizovať spoločnosť ZF Slovakia. Tá je v slovenskom automobilovom priemysle už známou značkou a patrí v sektore dokonca medzi najväčších zamestnávateľov. V roku 2022 zamestnával vo svojich závodoch v Detve, Komárne, Leviciach, Šahách a Trnave zhruba 3500 ľudí. Skupina ZF pôsobí v 30 krajinách sveta.

Nová investícia sa týka práve jej prevádzky v Trnave. Firma v nej totiž plánuje zásadne zmeniť výrobný proces a čiastočnej diverzifikovať výrobu so zameraním sa na výrobu elektromotorov. Do konca roku 2026 pritom plánuje na tento zámer preinvestovať 132,5 milióna eur. Ministerstvo hospodárstva navrhuje projekt podporiť úľavami na dani z príjmov v sume 11,3 milióna eur.

Aktuálne ZF Slovakia v Trnave vyrába spojky, dvojhmotové zotrvačníky a hydrodynamické meniče. Od roku 2005 v závode prebieha aj ich vývoj a testovanie. Výskumné a vývojové centrum sa v súčasnosti v rámci vývoja elektromotorov špecializuje na návrh konštrukcie rotora, rotorových a statorových plechov pre rôzne typy elektromotorov, návrh telemetrie pre teplotné testy a pokročilý vývoj inovatívnych konštrukčných riešení.

Po novom by sa tak v Trnave mali elektromotory aj vyrábať. Konkrétny 400 a 800 voltové elektromotory. Medzi budúcich odberateľov majú pritom patriť renomované automobilky ako Porsche, BMW, Mercedes či Stellantis.

Hoci ide celkovou sumou o najväčší z trojice posudzovaných projektov, žiadne nové pracovné miesta by priniesť nemal. ZF Slovakia by sa však po schválení štátnej pomoci pri tejto investícii musela zaviazať, že v trnavskom závode udrží minimálne 1331 pracovných miest.

