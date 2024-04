Foto: unsplash.com/François Genon

Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v marci opäť klesla, aj keď o niečo menej, ako naznačoval rýchly odhad. Napriek tomu bol celkový výkon tohto odvetvia veľmi slabý, keďže dopyt sa ďalej znižoval. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Informuje o tom S&P Global a Reuters.

Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v marci 2024 znížil na 46,1 bodu z februárových 46,5 bodu.

Spresnená hodnota indexu je väčšia ako 45,7 bodu pri rýchlom odhade, ale zostala pod hranicou 50 bodov. To znamená pokles aktivity v danom odvetví, už 21 mesiacov v rade.

Cyrus de la Rubia označil výsledky za trochu skľučujúce

Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory, výrobu aj služby, a považuje sa za ukazovateľa ekonomického zdravia, v marci vzrástol na 47,1 z februárových 46,6 bodu. Aj v tomto prípade bola hodnota indexu revidovaná nahor zo 46,8 bodu pri predbežnom odhade.

Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank, označil výsledky za „trochu skľučujúce“, keďže čiastkový index produkcie v uplynulých ôsmich mesiacoch postupne stúpa, ale stále sa nachádza pod hranicou 50 bodov, najmä pre nedostatočný výkon nemeckého a francúzskeho priemyslu.

Aj subindex nových objednávok v marci opäť klesol, už 23. mesiac po sebe napriek tomu, že továrne znižovali ceny najrýchlejším tempom od novembra 2023. Akýkoľvek náznak uvoľnenia inflačných tlakov bude pravdepodobne vítanou správou pre Európsku centrálnu banku, ktorá sa snaží vrátiť infláciu späť k svojmu cieľu na úrovni 2 %.

Továrne v celom bloku v marci opäť znížili aj počet zamestnancov. Ale známkou toho, že manažéri očakávajú zlepšenie, je zvýšenie čiastkového indexu budúcej produkcie na 57,4 z 57,1 bodu, čo je jeho najväčšia hodnota od apríla minulého roka.

Čo sa týka jednotlivých ekonomík eurozóny, najvyšší PMI výrobného sektora malo v marci Grécko, a to 56,9 bodu, čo bolo jeho 25-mesačné maximum. Aj PMI Španielska sa udržal nad hranicou 50 bodov, hoci klesol na dvojmesačné minimum 51,4 bodu. PMI Talianska dosiahol v marci najväčšiu hodnotu za jeden rok, a to 50,4 bodu. Zvyšné sledované krajiny eurozóny mali PMI nižší než 50 bodov, a to Holandsko (49,7 bodu, 19-mesačné maximum), Írsko (49,6 bodu, dvojmesačné minimum), Francúzsko (46,2 bodu, dvojmesačné minimum), Rakúsko (42,2 bodu, trojmesačné minimum) a Nemecko (41,9 bodu namiesto 41,6 bodu pri rýchlom odhade, ale najmenej za päť mesiacov).