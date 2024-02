Vystúpenie Nemecka z Európskej únie by bolo pre jeho ekonomiku zničujúce, tvrdí minister financií Christian Lindner

Líder FDP a minister financií Christian Lindner. Zdroj: TASR/DPA

Vystúpenie Nemecka z Európskej únie (EÚ) by bolo pre jeho ekonomiku zničujúce. Agentúre Bloomberg to povedal nemecký minister financií Christian Lindner. Reagoval na návrh pravicovo populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), aby Nemecko išlo cestou Británie a vyhlásilo o členstve v Európskej únii referendum.

Jednotný trh EÚ je pre najväčšie európske hospodárstvo nesmierne dôležitý. Takzvaný dexit, teda odchod Nemecka z EÚ, by bol pre Nemecko závislý od exportu tým najhorším možným scenárom, povedal Lindner. „Zničilo by to našu ekonomiku,“ povedal Bloombergu. „Preto musíme ľuďom povedať: Dobre, možno nesúhlasíte s vládnou politikou, ale to nie je dôvod pre zmenu celého systému a pre zmenu toho, na čom je založené naše bohatstvo,“ dodal.

Spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová minulý mesiac v rozhovore s denníkom Financial Times (FT) označila brexit za „model pre Nemecko“. Navrhla usporiadať referendum, aby „rozhodli ľudia, rovnako ako to urobila Británia“.

S varovaním, že vízia AfD o nemeckej verzii brexitu by bola pre nemeckú ekonomiku katastrofálna, opakovane vystupujú poprední politici a lídri firiem. Lindner pripustil, že konkurencieschopnosť Nemecka „nie je taká dobrá, ako by mala byť“, a uviedol, že v najbližších niekoľkých mesiacoch pripraví návrhy, ako ju najlepšie zvýšiť, „najmä vo finančnom sektore“.

AfD dokázala využiť hnev voličov a v prieskumoch verejnej mienky sa v posledných mesiacoch dostala na druhé miesto za hlavných opozičných konzervatívcov z únie CDU / CSU. Vládna koalícia troch strán kancelára Olafa Scholze, ktorú tvoria jeho sociálni demokrati (SPD), Zelení a slobodní demokrati (FDP), zaznamenala prepad podpory. Obzvlášť kritická je situácia Lindnerových slobodných demokratov, ktorí by podľa prieskumov vo voľbách, ktoré sa uskutočnia na jeseň roku 2025, nemuseli prekročiť potrebnú päťpercentnú hrancu pre vstup do nemeckého parlamentu.

Nemecko bolo jedinou ekonomikou krajín G7, ktorá v minulom roku klesla. Čoraz viac ekonómov – vrátane dvoch najväčších bánk v krajine Deutsche Bank a Commerzbank – predpovedá ďalší pokles aj na tento rok. Od nemeckých firiem je závislýrad českých podnikov.