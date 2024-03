Vlaňajšia Veľká noc bola v znamení rekordného zdražovania: Koľko zaplatíme za šunku, vajíčka či alkohol tento rok?

Foto: SITA

Veľkonočné sviatky sa nezadržateľne blížia a s nimi aj zvýšený objem nákupov v obchodoch, a to najmä v sekcii potravín. K sviatkom tradične patria plné stoly rôznych veľkonočných jedál a koláčov, ktoré si užívame počas stretnutí s rodinou a priateľmi. V obchodoch preto zvykneme robiť väčšie nákupy a väčšinou aj siahnuť hlbšie do vrecka. Na to, aká bude Veľká noc tento rok z pohľadu cien v obchodoch sa pozrel analytik 365.bank Tomáš Boháček.

V priebehu poslednej Veľkej noci sme na Slovensku zažívali najvyššiu úroveň inflácie od vstupu do eurozóny. V národnej metodike spotrebiteľských cien CPI, cenová hladina vo februári 2023 kulminovala na úrovni 15,4 percenta. Situáciu podľa analytika Tomáša Boháčka ovplyvňovali predovšetkým vysoké ceny energií, ale taktiež aj vyššie ceny agrokomodít a potravín vo svete, ktoré prudko zdraželi po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Dnes sa situácia ustálila a hoci ceny väčšiny tovarov výrazne neklesli, na druhej strane ani už tak drasticky nevzrástli. V tomto roku sa inflácia na Slovensku vo februári znížila na 3,4 percenta. „Utlmovanie rastu sa prejavilo najmä pri potravinách, výraznejšiemu spomaľovaniu zdražovania zabránili vyššie ceny alkoholu, tabaku a niektorých pochutín,“ dodáva analytik 365.bank.

Okrem samotnej inflácie sa zlepšila aj celková ekonomická situácia spotrebiteľov. Priemerná nominálna mzda zamestnanca na Slovensku v závere minulého roka vzrástla medziročne o 10,6 percenta na 1569 eur, čo bol najrýchlejší rast za uplynulých 19 rokov. Práve klesajúca inflácia pritom podľa Boháčka zastavila aj prepad reálnej mzdy, ktorá po dvoch rokoch stúpla, a to o 3,9 percenta. Na Veľkú noc si tak štatisticky budeme môcť dovoliť viac.

Situácia s cenami potravín sa upokojila aj vo svete. Index cien potravín FAO Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, bol vo februári 2024 na úrovni 117,3 bodu, čím klesol o 13,8 bodu v porovnaní so zodpovedajúcou hodnotou pred rokom. Celosvetovo sa tak potraviny stali cenovo dostupnejšie, a to aj v najchudobnejších krajinách.

Ktoré potraviny sú drahšie ako vlani?

Na základe údajov ŠÚ SR a údajov porovnávacích cenových portálov zostavila 365.bank za február cenovú hitparádu vzorových základných potravín, ktoré porovnala s rovnakým obdobím vlaňajška. „Hoci väčšina potravín už nerástla, resp. rástla o málo – nájdeme niekoľko položiek, kde najmä nepriaznivá produkcia komodít a trhová situácia, spôsobila nárast koncových cien,“ uvádza Tomáš Boháček.

V rámci pochutín, sa zvýšila najmä cena kakaa. Od začiatku tohto roka sa zdvojnásobila a na burze už presiahla rekordných 10 000 USD za tonu. Za posledné dva roky cena vzrástla 4-násobne, čo je najrýchlejší rast spomedzi všetkých globálne obchodovaných komodít. Dôvodom rastu je zlá úroda v krajinách afrického Sahelu, ktorá je zodpovedná za tri štvrtiny svetovej produkcie kakaa. Sucho a nízke zrážky v tomto regióne spôsobili zníženie úrody a znehodnotenie produkcie. Dodávky kakaa z Pobrežia slonoviny, najväčšieho producenta, klesli o 30 percent.

Zdražovanie kakaa sa zatiaľ nestihlo prejaviť v plnej miere v maloobchode a v cenách na Veľkú noc, ale tomuto scenáru sa v najbližších mesiacoch podľa analytika ťažko vyhneme. Túto Veľkú noc vzrástla najmä cena kakaového prášku, ktorá stúpla o približne pätinu.

Pomerne svižný rast dosahuje cena spracovaného bravčového mäsa, kde svoju úlohu zohráva najmä silný dopyt pri stagnujúcej produkcii, ktorá podľa farmárov nie je dostatočne motivovaná podporou štátu. Z tohto pohľadu cena veľkonočnej šunky tento rok stúpne približne o 13 percent, za čím možno hľadať aj sezónnosť. Ak chceme pri konzumácii mäsa ušetriť, môžeme skúsiť nahradiť tradičnú veľkonočnú šunku spracovanými mäsovými produktami, ktorých cena je nižšia. Našim peňaženkám prospeje aj nahradenie druhu mäsa, keď kúpa kurčaťa sa medziročne predraží iba o 2 percentá.

Cena ovocia ešte stále pokračovala v medziročnom miernom raste, avšak rast tejto položky kompenzuje nižšia cena zeleniny. Kým za kilogram jabĺk si priplatíme 7 percent, na paradajkách a zemiakoch dokážeme ušetriť po štyri percentá.

„V najvýraznejších rastových položkách minulého roka, dokážeme naopak tento rok viditeľne ušetriť. Slepačie vajíčka, polohrubú múku, či rastlinný olej, ktoré sú pri sviatočnom varení a pečení takmer nenahraditeľné, dokážeme tieto sviatky kúpiť aj o tretinu lacnejšie,“ dodáva Boháček.

Medzi ďalšie nenahraditeľné položky, zvlášť na Veľkonočný pondelok, tradične v našich končinách patrí alkohol. Tu sa prejavili vládne konsolidačné opatrenia, keďže na príjmovej stránke sa navýšila spotrebná daň na tabak a práve na túto položku nákupných košíkov. V praxi to podľa analytika znamená, že ak by gazdinky chceli vynaložiť na alkohol toľko čo vlani, museli by naliať približne o 10 štamperlíkov menej.

Pri nákupe položiek zo vzorového nákupného košíka, by sme voči minulej Veľkej noci zaplatili v priemere celkovo iba nepatrne viac. Samozrejme tradície a individuálne nákupné zvyky v regiónoch Slovenska sa môžu podpísať dokonca pod výraznejšie zníženie výdavkov, zvlášť ak domácnosti dokážu niektoré položky nahradiť vlastnou produkciou úrody a z chovu. „Tak, či onak - v sumáre bude platiť, že pokles inflácie, ktorý aktuálne zažívame, nám Veľkú noc spríjemní aj z pohľadu celkových nákladov a sviatky si tak budeme môcť užiť o čosi viac pokojnejšie a požehnanejšie,“ uzatvára analytik.