Verejný dlh Spojených štátov prvýkrát prekonal hranicu 34 biliónov dolárov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/randy7

Celkový verejný dlh federálnej vlády Spojených štátov po prvý raz prekonal 34 biliónov USD. Oznámilo to v noci na stredu americké ministerstvo financií. Členovia Kongresu sa teraz pripravujú na ďalšiu sériu bojov o financovanie federálnej vlády, upozornila agentúra Reuters.

Denný výkaz ministerstva financií za piatok ukázal, že nesplatený verejný dlh vzrástol na 34,001 bilióna USD. Dlh, ktorý sa započítava do federálneho dlhového stropu potom stúpol na 33,89 bilióna USD. Táto kategória nezahŕňa okrem iného garantovaný dlh vládnych agentúr či dlh vydaný Federálnou finančnou bankou.

V septembri federálny dlh prekročil hranicu 33 biliónov USD kvôli rastúcemu deficitu federálnej vlády. Ten spôsobili klesajúce daňové príjmy a rastúce federálne výdavky.

Zákonodarcovia by mali schváliť mimoriadnu pomoc pre Ukrajinu a Izrael

Kongres bude na budúci týždeň riešiť vysporiadanie vládnych výdavkov do septembra. Republikánski zákonodarcovia a Biely dom sa vlani v júni dohodli na dočasnom zrušení limitu štátneho dlhu, a odvrátili tak riziko platobnej neschopnosti. Zákonodarcovia by tiež mali schváliť mimoriadnu pomoc pre Ukrajinu a Izrael. Dosiahnutie kompromisu však zrejme bude ťažšie vzhľadom na to, že sa blížia novembrové prezidentské voľby a voľby do Kongresu.

Štátny dlh prekročil hranicu 34 biliónov USD o niekoľko rokov skôr, ako sa predpokladalo pred pandémiou. Podľa prognózy Rozpočtového úradu Kongresu z januára 2020 mal hrubý federálny dlh prekročiť hranicu 34 biliónov USD vo fiškálnom roku 2029.

Hrubý dlh zahŕňa aj peniaze, ktoré vláda dlhuje sama sebe. Dlh v držbe verejnosti predstavuje 26,9 bilióna USD. To je zhruba rovnako ako hrubý domáci produkt USA, uviedla agentúra AP. Zahraniční kupci amerického dlhu, ako Čína, Japonsko, Južná Kórea a európske štáty, ale znížili objem držaných štátnych dlhopisov USA. Analýza Petersonovej nadácie ukázala, že podiel amerického dlhu v držbe zahraničných kupcov dosiahol vrchol 49 percent v roku 2011, do konca roka klesol na 30 percent.