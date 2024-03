Tieto okresy budú môcť využiť dotačnú výzvu

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Pre okresy Brezno, Snina a Veľký Krtíš vyhlási Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dotačnú výzvu, z ktorej budú môcť spolu čerpať 1,1 milióna eur. Na tlačovej konferencii v Brezne to vo štvrtok povedal minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Dodal, že tieto regióny v minulosti patrili medzi najmenej rozvinuté okresy, ich problémy však ostali. Financovať z nich budú môcť napríklad komunitné centrá, detské ihriská, verejné osvetlenie i amfiteátre. Investovať tiež budú môcť do obnovy obecných úradov.

„Budú to peniaze na to, na čo sa obce a mestá rozhodnú,“ spresnil Raši s tým, že vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní. Tá podľa neho zjednoduší a skráti proces verejného obstarávania a rozviaže primátorom a starostom ruky. Výzvu podpora rozvoja občianskej vybavenosti plánuje ministerstvo investícií vyhlásiť v polovici apríla a dotáciu bude možné použiť do 31. decembra 2026. Minimálna výška požadovanej dotácie bude 15 000 eur a maximálna do 50 000 eur. Keďže v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš sa nachádza spolu 135 miest a obcí, rovnaký je aj maximálny počet žiadateľov a jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť.

„Netreba zabúdať na fakt, že v okrese Brezno žije vyššie percento rómskej komunity, čo kladie na plecia miest a obcí väčšiu záťaž na budovanie rôznych typov verejnej infraštruktúry,“ ukončil minister. Prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš Jozef Cuper informoval, že okres bol do 1. januára 2021 zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy. Potom ho však vyradili, pretože kritérium nezamestnanosti už nespĺňal. „Túto výzvu vnímam ako prvý krok k obnoveniu činnosti, čo bude znamenať posun a skvalitnenie života občanov,“ uviedol. Podotkol, že nezamestnanosť síce klesla, stále však vo Veľkokrtíšskom okrese je. Ďalšími problémami sú podľa neho zdravotná i sociálna starostlivosť a infraštruktúra.