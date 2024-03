Ekonomika USA vo 4. kvartáli vzrástla o 3,4 percenta

Foto: unsplash.com/Cristina Glebova

Ekonomika USA rástla na konci minulého roka o niečo rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt vo 4. kvartáli 2023 medziročne reálne stúpol o 3,4 % po zvýšení o 4,9 % v 3. štvrťroku, uviedol úrad pre ekonomické analýzy (BEA) amerického ministerstva obchodu vo svojom treťom odhade. Predchádzajúci odhad počítal s nárastom len o 3,2 %.

Tempo rastu sa v poslednom kvartáli minulého roka síce spomalilo zo 4,9 % v letnom štvrťroku (od júla do septembra), naďalej však bolo solídne vzhľadom na vysoké úrokové sadzby. Expanziu podporili spotrebiteľské výdavky, export a firemné investície do budov a softvéru. Bol to už šiesty kvartál po sebe, v ktorom medziročné tempo rastu ekonomiky USA prekonalo 2 %. Za celý rok 2023 si najväčšia svetová ekonomika polepšila o 2,5 % po expanzii o 1,9 % v roku 2022.