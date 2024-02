Spotrebiteľské ceny v Británii pokračovali v januári v stabilnom raste

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Ian Taylor

Inflácia v Británii zotrvala na začiatku roka nečakane na úrovni z decembra, čo zmiernilo tlak na britskú centrálnu banku, aj keď úroveň inflácie je dvojnásobne vyššia, než je inflačný cieľ Bank of England (BoE). Informujú o tom správy z agentúry Reuters, AFP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje britského štatistického úradu ONS.

Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v januári medziročne o 4 %, čo je rovnaké tempo rastu, aké zaznamenali v decembri. Stagnácia je tak dobrou správou pre BoE, keďže analytici očakávali zrýchlenie inflácie na 4,2 %. Priaznivo sa vyvíjali napríklad ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré spomalili tempo rastu z 8 % v decembri na 6,9 %.

Aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa udržala na decembrovej úrovni. To znamená, že jadrové spotrebiteľské ceny vzrástli v januári medziročne o 5,1 %. Analytici pritom aj v tomto prípade počítali so zrýchlením, a to na 5,2 %.

Určité obavy však vyvoláva rast cien v oblasti služieb, ktoré sú indikátorom cenových tlakov na domácom trhu. Práve túto infláciu BoE pozorne sleduje pri úvahách o termíne začiatku znižovania úrokových sadzieb. A ceny v sektore služieb tempo rastu zrýchlili. V decembri sa medziročne zvýšili o 6,4 %, v januári o 6,5 %.

V medzimesačnom porovnaní zaznamenali spotrebiteľské ceny v Británii pokles o 0,6 %, zatiaľ čo v závere minulého roka o 0,4 % vzrástli. Ekonómovia počítali s poklesom iba o 0,3 %.