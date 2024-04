Spoločnosť Aures Holdings zvýšila medziročne predaj vozidiel na vyše 25 000

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/fill

Spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje napríklad autobazáre AAA Auto a Mototechna, zvýšila v prvom štvrťroku predaj vozidiel medziročne o 12 percent na rekordných takmer 26 000 automobilov. Na tlačovej konferencii to dnes novinárom povedala generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová. S rastom predaja o zhruba desatinu počíta firma aj za celý prebiehajúci rok.

„Dopyt na sekundárnom trhu po zánovných a ojazdených vozidlách je stále vysoký. Naše predaje v prvom štvrťroku sa zdvihli za posledných päť rokov o viac ako 6 600 vozidiel,“ uviedla Topolová.

Zlepšenie predajných výsledkov spoločnosť zdôvodnila tiež investíciami do využitia technologických inovácií, a to hlavne nasadením umelej inteligencie v marketingu a v komunikácii so zákazníkmi.

V Česku a na Slovensku mali klienti Aures Holdings v prvom štvrťroku záujem hlavne o vozidlá Škoda Octavia a Škoda Fabia, v Poľsku dominoval model Opel Astra.

„Ak nenastanú neočakávané zhoršenia, mali by sme v tomto roku výrazne prekonať hranicu 100 000 predaných vozidiel,“ povedala Topolová. Rast predaja očakáva na trhoch v Česku, na Slovensku a hlavne v Poľsku.

Skupina Aures Holdings vlani zvýšila predaj o desať percent na rekordných 98 134 ojazdených vozidiel. Skupinu vlastní britsko-poľský investičný fond Abris Capital Partners.