Šoková terapia v praxi: Nový argentínsky prezident sa pustil do plnenia svojho šialeného programu!

Javier Milei prináša nové reformy hneď od nástupu do prezidentského kresla. Foto: SITA/AP

Novovymenovaný argentínsky prezident Javier Milei je v čele svojho úradu iba niečo vyše týždňa. Aj napriek tomu sa ani zďaleka nezdráha veľkých zmien, ktoré majú za cieľ dostať argentínske verejné financie späť na nohy. Rušenie ministerstiev či prudká devalvácia argentínskeho pesa však môžu byť iba malou ochutnávkou pripravovaných zmien. Naplní tak Milei všetky svoje predvolebné sľuby, alebo ustúpi zo svojich radikálnych riešení?

To, že krízové situácie si vyžadujú krízové riešenia sa opäť potvrdilo aj vo výsledkoch novembrových argentínskych prezidentských volieb, v ktorých zvíťazil krajne pravicový kandidát Javier Milei. Ten presvedčil Argentínčanov najmä svojou ráznou rétorikou a radikálnymi riešeniami, ktoré majú pomôcť dostať pod kontrolu infláciu blížiacu sa k hranici 150 percent či chudobu, v ktorej aktuálne žije asi 40 percent obyvateľov.

Rušenie ministerstiev či devalvácia pesa

Sľuby Mileia však nezostali iba prázdnymi frázami a do reforiem argentínskej ekonomiky sa pustil takmer okamžite. Ešte v deň slávnostnej inaugurácie, na ktorej sa zúčastnilo viacero svetových politických lídrov, podpísal nariadenie, ktoré znížilo počet ministerstiev na polovicu. Pod nové ministerstvo ľudského kapitálu tak napríklad spadajú až štyri bývalé ministerstvá a to ministerstvo zdravotníctva, sociálneho rozvoja, práce, ako aj vzdelávania. Kompetencie prebralo aj od ministerstva žien, rodovej rovnosti a rozmanitosti.

„K zníženiu sme museli pristúpiť, aby sme racionalizovali a zefektívnili činnosť štátu,“ uviedla v stanovisku argentínska vláda. Aj napriek tomu, že verejnosť tieto zmeny víta, nie celý proces sa stretol s pochopením. Kontroverzné má byť najmä premenovanie ministerstva spravodlivosti a ľudských práv. To sa po novom volá iba ministerstvo spravodlivosti, čo výrazne skritizoval argentínsky denník Página 12 a označil to za „jasný symbolicko-politický odkaz, ktorý ostáva verný popieraniu zločinov páchaných diktatúrou“.

Ďalšie opatrenie, ktoré bolo predstavené počas zatiaľ iba veľmi krátkeho úradovania Javiera Mileia, je pomerne výrazná devalvácia argentínskeho pesa ku košu zahraničných mien. Pomoc domácej ekonomike formou oslabenia meny predstavil počas minulého týždňa nový minister hospodárstva Luis Caputo, ktorý uviedol, že peso oslabí voči košu zahraničných mien o 50 percent, informuje portál cnbc.com. Zatiaľ čo v utorok minulého týždňa ste tak za jeden dolár dostali asi 365 argentínskych pesos, o týždeň neskôr je to viac ako 800 pesos.

Situácia sa bude ešte zhoršovať

Aj napriek tomu, že toto opatrenie môže situáciu s vysokou infláciou ešte o niečo zhoršiť, Milei a jeho politický partner Caputo zdieľajú názor, že viaceré nepríjemné opatrenia sú nevyhnutné. „Situácia v nasledujúcich mesiacoch sa ešte zhorší. Ak by sme však pokračovali tak ako doteraz, nevyhnutne sa rútime priamo do hyperinflácie,“ uviedol Caputo. Argentína totiž v posledných rokoch natlačila obrovské množstvo peňazí, aby dokázala financovať štátny dlh, čo sa však zákonite prejavilo na raste cien. K zníženiu inflácie dokonca nepomohlo ani zvýšenie základných úrokových sadzieb argentínskej centrálnej banky na 133 percent.

Javier Milei v centre hlavného mesta Argentíny Buenos Aires po slávnostnej inaugurácii. Foto: SITA/AP

Záchranný balíček opatrení podporujú aj hlavní predstavitelia Medzinárodného menového fondu. „Zamestnanci MMF vítajú opatrenia, ktoré oznámil nový argentínsky minister hospodárstva Luis Caputo. Cieľom týchto odvážnych počiatočných opatrení je výrazne zlepšiť verejné financie spôsobom, ktorý chráni tých najzraniteľnejších v spoločnosti, a posilniť devízový režim,“ napísala v stanovisku MMF riaditeľka pre komunikáciu Julie Kozack.

Rušením ministerstiev či devalváciou domácej meny to však ani zďaleka nekončí a Mileiova administratíva sa bude snažiť šetriť aj ďalšími spôsobmi. Pôjde napríklad o rušenie tendrov na všetky nové projekty verejných prác, ale aj nepredĺženie pracovných zmlúv so štátnymi zamestnancami, ktoré sú v platnosti menej ako jeden rok. Minister hospodárstva taktiež spomenul zníženie dotácií na energie či dopravu. O aké veľké zníženie pôjde, zatiaľ nespresnil. Isté však je, že už aj tak nie príliš dobrá finančná situácia domácností či firiem by sa s ďalšími škrtmi mohla ešte zhoršiť.

Dolarizácia pravdepodobne tak skoro nebude

Jedným z najradikálnejších prísľubov Javiera Mileia v prezidentskej kampani bolo aj zavedenie amerického dolára ako jediného zákonného platidla. Tým by argentínsku národnú banku úplne odstavil, a zbavil by ju tak všetkých právomocí v oblasti rozhodovania o vývoji monetárnej politiky krajiny. Takzvaná dolarizácia si síce našla viacerých podporovateľov, ale taktiež mnohých odporcov, ktorí tvrdili, že prechod na dolár by ešte viac oslabil kúpnu silu argentínskeho obyvateľstva a aj naďalej by sa tak prehlbovala už tak veľká chudoba.

Ako sa zdá, k dolarizácii skutočne tak skoro nepríde. Milei by totiž nielenže mohol naraziť na obmedzenú podporu v kongrese, ale určitý signál vyslal aj vymenovaním už spomínaného ministra hospodárstva Luisa Caputa. Ten bol v minulosti v pozícii ministra financií či guvernéra argentínskej národnej banky hlasným odporcom prechodu na dolár. Aj napriek tomu, že Milei tak pravdepodobne nepresadí všetky body svojej predvolebnej kampane, šoková terapia je už teraz v plnom prúde.