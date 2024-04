Poslanci sa dnes po mesiaci vrátili do parlamentu: Pozrite sa, čo presunuli do druhého čítania a o čom budú rokovať zrýchlene

Na snímke plénum NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Vládny návrh novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi. Rozhodli o tom v utorok. Samosprávy majú vďaka zmene dostať do konca mája celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) necelých 68 miliónov eur.

Právnou úpravou sa má samosprávam tiež umožniť do konca tohto roka použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. „Cieľom novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zmierniť negatívny dopad na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a VÚC ako dôsledok zvýšenia daňového bonusu v zákone o dani z príjmov,“ vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

Budova Ministerstva financií SR. Foto: TASR

Rezort upozornil, že prevod podielu na výnose dane z príjmov fyzických obcí (FO) samosprávam je v máji nižší z dôvodu vratiek, ktoré si uplatňujú daňovníci v zúčtovaní tejto dane a ktoré im finančná správa poukazuje v apríli. V roku 2024 je pritom tento problém výraznejší, pretože sa budú realizovať aj vratky živnostníkom, ktorí si uplatnia jednorazovo daňový bonus za rok 2023. V roku 2022 bolo totiž schválené zvýšenie daňového bonusu, ktoré malo negatívny vplyv na výšku výnosu dane z príjmu FO. Uvedená situácia môže podľa MF spôsobiť problémy s hotovosťou samospráv a môže narušiť plynulosť ich peňažných tokov.Novela má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Dôvodom je podľa predkladateľa potreba neodkladného riešenia likvidity samospráv na úhradu ich bežných výdavkov.

Pravidlá pre prípravu strategických investícií prerokuje NRSR zrýchlene

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Odhlasovali si to v utorok poslanci. Právnou normou sa má zrýchliť príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, aj tých, ktoré patria do TEN-T.

„Návrh zákona upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme,“ uviedlo ministerstvo dopravy v predkladacej správe s tým, že pôjde o investície financované z verejných zdrojov.Rezort dopravy tak chce uľahčiť investorom, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré majú byť významné pre Slovensko. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.

Ministerstvo vysvetlilo, že príprava veľkých stavieb a získavanie pozemkov pre nich sa aj v zahraničí zvykne riešiť osobitnou právnou úpravou alebo aspoň osobitnými skrátenými postupmi.„Dôvodom je, že veľká stavba celoštátneho a neraz medzinárodného významu ovplyvňuje ekonomický, kultúrny a demografický vývoj celých regiónov a neraz aj štátov. Preto pri zachovaní prirodzených práv ľudí na vlastníctvo nehnuteľností, ktoré ochraňujú ústavy všetkých demokratických štátov, sa hľadajú postupy, ktoré by na jednej strane boli v súlade s týmito právami, ale ktoré by na druhej strane zamedzili povyšovať záujem jednotlivca nad celospoločenský záujem v takej miere, aby brzdili celospoločenský rozvoj v štáte,“ píše rezort v dôvodovej správe.

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Pavel Danilyuk

Návrh upravuje aj oblasť povoľovania projektov TEN-T, ktoré sú vnímané ako hlavné dopravné koridory v Slovenskej republike s medzinárodným či nadnárodným významom. Úpravy sa týkajú napríklad postupov a podmienok pri udeľovaní povolení i postupov pri cezhraničnom obstarávaní.

Úpravu povinností používateľov dronov posunuli poslanci do 2. čítania

Ministerstvo dopravy by malo zriadiť register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre by mal viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

Spoločne so zriadením registrov rezort dopravy v zákone upravil aj povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov i povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii. V zákone by takisto mala pribudnúť povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by prípadne bezpilotným leteckým systémom mohli spôsobiť.„Zároveň sa upravujú povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku,“ priblížilo ministerstvo dopravy. V novele navrhujú aj úpravu základných požiadaviek na kluby alebo združenia leteckých modelárov, ktoré môžu požiadať o povolenie na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov.

Foto: pixabay.com/DJI-Agras

Upraviť sa má aj spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie nariadení. Pri opakovanom porušovaní zákon umožní nielen udeliť pokutu, ale aj na určitý čas zakázať činnosť. Priestupky a správne delikty vo vzťahu k bezpilotným lietadlám alebo bezpilotným leteckým systémom budú môcť objasňovať popri Dopravnom úrade aj orgány Policajného zboru, Vojenskej polície či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zaviesť by sa mal aj inštitút takzvanej objektívnej zodpovednosti.V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená v leteckom zákone len čiastočne.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024

„Novou právnou úpravou sa zabezpečí, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nielen príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva,“ uvádza sa v návrhu novely.Súčasťou navrhovaných legislatívnych zmien je aj čiastočné prevzatie stratégie ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel, ktorú vláda schválila ešte v januári 2022.Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.

Poslanci posunuli do 2. čítania novelu zákona o námornej plavbe

Ministerstvo dopravy bude pri plnení funkcie námorného úradu vydávať osvedčenia potvrdzujúce zhodu so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro v pravidelnej preprave. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o námornej plavbe, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.Novelou sa podľa dôvodovej správy dopĺňa pôsobnosť ministerstva dopravy, ktoré plní funkciu námorného úradu v súlade s dohovorom SOLAS a smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Poslanci NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Ide o začlenenie požiadaviek na zlepšenú stabilitu a zosúladenie uvedenej smernice s požiadavkami na stabilitu, vymedzenými Medzinárodnou námornou organizáciou na zabezpečenie jednotnej úrovne špecifických požiadaviek na stabilitu osobných lodí ro-ro, ktoré zlepšujú schopnosť tohto typu plavidla udržať sa na hladine v prípade poškodenia následkom zrážky a zabezpečujú vysokú úroveň bezpečnosti cestujúcich a posádky,“ uvádza sa v dôvodovej správe.Účinnosť zákona predkladateľ navrhuje od 5. decembra 2024.

Dopravné firmy by si mohli prenajímať vozidlá z EÚ aj bez evidencie v SR

Dopravné spoločnosti so sídlom v SR by mohli disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe. Cieľom návrhu je prenesenie európskej smernice o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.Podľa novely by mal byť dopravca povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané. Zaviesť sa má aj lehota na vrátenie tohto osvedčenia. Legislatívna úprava tiež má dať dopravnému správnemu orgánu možnosť uložiť pokutu od 100 eur do 15.000 eur tomu, kto nemá v SR vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, chýba technická základňa a vozidlový park či nemá v týchto priestoroch potrebné doklady.

Podľa novely vozidlom taxislužby môže byť iba vozidlo evidované v SR, ktorého evidenčné číslo je zaevidované v koncesii a registri taxislužby. Upraviť by sa tiež mali povinnosti pri označovaní vozidiel taxislužby. Za nesprávne umiestnenie označenia vozidla, respektíve za neumiestnenie tohto označenia na vozidlo taxislužby by mal po novom niesť zodpovednosť vodič, ktorý by za to mal byť aj pokutovaný.

Taxislužba Zdroj: unsplash.com/Paul Hanaoka

V súlade s európskou smernicou navrhuje rezort dopravy v novele stanoviť počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré je možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy. „Zároveň sa ustanovuje obdobie, na ktoré bude možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy vozidlá evidované v inom členskom štáte,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024

Návrh upravuje aj kompetencie okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o používaní vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ. Upraviť sa tiež majú kompetencie pri výkone odborného dozoru a kontrole.Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.