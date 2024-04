O pláne obnovy vedieme s Európskou komisiou len technické konzultácie

Premiér Robert Fico. Foto: Topky/Vlado Anjel

Vláda aktuálne vedie v rámci plánu obnovy a novelizácie trestného zákona s Európskou komisiou (EK) len technickú konzultáciu. Vyhlásil to v pondelok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii v reakcii na vyjadrenia opozičného PS. EK už podľa vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD) nedeklaruje, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry SR malo zvrátiť nejaký míľnik.

„Komunikácia s EK o právnom štáte sa dostala do absolútne technickej úrovne. My teraz odpovedáme na technické otázky a riešime trestný zákon, ktorý má pozastavenú účinnosť,“ uviedol premiér. Taktiež požiadal opozičné PS, aby svojimi vyjadreniami v Európskom parlamente (EP) neohrozovalo čerpanie financií v rámci plánu obnovy.

Kmec potvrdil, že otázky sú na technickej úrovni. EK podľa jeho slov už nedeklaruje, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry SR malo zvrátiť nejaký míľnik. „Bavíme sa len o štatistických informáciách, ako boli rozdelené spisy či ako boli prerozdelení prokurátori zo špeciálnej prokuratúry,“ objasnil.

Generálna prokuratúra (GP) SR podľa Kmeca dokazuje, že má odborné aj kapacitné schopnosti, aby boj proti organizovanej kriminalite alebo ochranu finančných záujmov EÚ zvládla bez problémov. „Počet prokurátorov, ktorí sa budú venovať tejto činnosti, dokonca vzrástol. Na krajoch sa tomu bude venovať 64 prokurátorov a je vytvorené samostatné oddelenie v závažnej kriminálnej činnosti,“ dodal vicepremiér.

Nereálne ciele

V pláne obnovy boli podľa Kmeca nastavené nereálne ciele, ktoré vláda musí riešiť v zrýchlenom režime. Dodal, že záujmy EÚ nie sú ohrozené, nakoľko tu sú kontrolné mechanizmy. „Peniaze musia byť minuté do roku 2026 a radikálne zmeny v pláne obnovy by znamenali, že by sme nevyčerpali absolútne nič,“ dodal premiér.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládu, aby garantovali, že Slovensko bude môcť čerpať eurofondy aj na ďalšie roky. Predseda PS Michal Šimečka to v pondelok na tlačovej konferencii uviedol v súvislosti s varovaním Európskej komisie (EK), že Slovensko môže pre novelu Trestného zákona prísť o peniaze z Európskej únie. Schvaľovanie novely Trestného zákona totiž podľa EK malo byť v rozpore s európskym právom.