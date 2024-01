Nové ETF na spotový bitcoin pritiahli v prvých dňoch takmer dve miliardy dolárov

Foto: unsplash.com/Kanchanara

Nové fondy na spotové bitcoiny obchodované na burze (ETF) pritiahli v prvých troch dňoch obchodovania 1,9 miliardy dolárov (43,4 miliardy Kč). Napriek veľkému záujmu investorov však za najodvážnejšími odhadmi zaostali. Podľa agentúry Reuters nie je jasné, či budú schopní udržať tempo prílevu investícií v najbližších týždňoch. Levipodiel prostriedkov získali fondy gigantov BlackRock a Fidelity.

Kolektívne toky do deviatich schválených fondov predčili po uvedení na trh toky do fondu ProShares Bitcoin Strategy ETF. Ten v prvých troch dňoch obchodovania po svojom uvedení na trh v roku 2021 pritiahol rekordných 1,2 miliardy dolárov.

Novoschválené fondy sa od doterajších fondov líšia v tom, že môžu nakupovať bitcoiny, a ich cena sa potom bude od cenových pohybov bitcoinu priamo odvíjať. Doterajšie fondy nedokázali presne odrážať výkonnosť bitcoinu, pretože sa spoliehali na derivátové zmluvy, ktoré predpovedali jeho budúce pohyby.

Napriek tomu investície do dlho očakávaných ETF na spotový bitcoin spustených 11. januára, teda deň po obdržaní súhlasu od americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), za najagresívnejšími odhadmi zaostali. Tie počítali, že toky investícií budú za prvý deň predstavovať miliardy dolárov.

Foto: unsplash.com/André François McKenzie

Podľa účastníkov trhu sa ešte len ukáže, do akej miery budú fondy monitorujúce notoricky volatilnú kryptomeny naďalej priťahovať drobných a inštitucionálnych investorov, a ktorí emitenti sa presadia. Niektorí optimistickí analytici uviedli, že by prílevy prostriedkov mohli do konca roka dosiahnuť 50 až 100 miliárd dolárov.Bitcoin od 11. januára klesol o viac ako osem percent. V posledných mesiacoch pritom posilňoval práve v očakávaní, že nové ETF, o ktorých sa hovorilo roky, konečne dostanú od SEC súhlas.