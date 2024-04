Nie je to len o liekoch a doktoroch: O týchto benefitoch zdravotných poisťovní ste možno ani nepočuli!

Foto: pixabay.com/geralt

Slovenské poisťovne pravidelne informujú o zmenách, ktoré pripravujú pre svojich klientov. Aktuálne novinky určite mnohých príjemne prekvapia a zároveň potešia.

Unikátny projekt, príspevok na liečbu či zvýšenie finančných limitov na zdravotnícke pomôcky. Aj tieto novinky predstavili poisťovne Union, Dôvera a VšZP. Koho sa tieto zmeny týkajú?

Unikátny projekt pre pacientov s ochorením srdca

Union poisťovňa spustila unikátny pilotný projekt z oblasti telemedicíny, ktorý by mohol pomôcť pacientom so srdcovým ochorením. Vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiológie ponúka možnosť manažovať pacienta s klinickým syndrómom chronického srdcového zlyhávania pomocou telemonitoringu z domáceho prostredia. Spolupráca s prvými pacientmi začne už v najbližších dňoch a v priebehu budúceho roka by sa malo do projektu zapojiť 250 pacientov.

Cieľom tohto projektu je hlavne zníženie vyťaženia zdravotníckeho personálu redukciou fyzických návštev pacienta. Rovnako ale ide o zlepšenie prognózy pacienta a jeho kvality života tým, že bude sledovaný v domácom prostredí. Môže to tiež znížiť finančné náklady na pacienta (náklady na hospitalizáciu a lieky) a pomôcť s včasným rozoznaním komplikácií či zhoršenia stavu.

Technológia vzdialeného monitoringu od spoločnosti Goldman Systems bude obsahovať online portál pre lekára na sledovanie vitálnych hodnôt a tiež zákaznícke centrum, ktoré zabezpečí logistiku, technickú podporu a zaučenie pacienta na využívanie technológie.

Požiadajte o príspevok na liečbu

Poisťovňa Dôvera informuje o projekte „Bojovníci za zdravie“, ktorý je aj tento rok späť. V období od 4. apríla do 7. mája môžu poistenci požiadať o finančný príspevok na akúkoľvek liečbu alebo zdravotnícku pomôcku, ktorú poisťovne zo zákona nepreplácajú a poistenci si za ňu musia doplácať.

Príspevok môžu získať všetci poistenci Dôvery bez ohľadu na vek, diagnózu či bydlisko. Výška príspevku nie je obmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z farmácie. Tento príspevok môže byť použitý napríklad na tieto úkony:

úhrada liekov alebo zdravotnej pomôcky,

rehabilitácia,

rekonvalescencia,

zdravotná starostlivosť absolvovaná v zahraničí,

absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby,

absolvovanie terapie alebo inej podpornej liečby.

Dôvera doteraz pomohla viac ako 1 700 pacientom, pričom rozdala viac ako 2,3 milióna eur. O príspevok môžete požiadať na tejto stránke.

Zmena finančných limitov na zdravotnícke pomôcky

Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojom webe informuje o zmene finančných limitov inkontinenčných zdravotníckych pomôcok, ku ktorej došlo 1. apríla 2024. Táto zmena sa týka druhého aj tretieho stupňa inkontinencie.

V prípade III. stupňa inkontinencie sa finančný limit zvyšuje, a to z pôvodných 51,94 € na 59,73 € na mesiac. Žiaľ, pre II. stupeň sa tento limit znižuje z pôvodných 14,77 € na mesiac na sumu 5 eur na mesiac. Dôvodom je rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR a odporúčanie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.

Zmena sa týka aj určenia pomôcok do jednotlivých stupňov. Zdravotnícke pomôcky z podskupiny B2.2 Vkladacie plienky ženské a z podskupiny B4 Fixačné nohavičky sa doteraz mohli predpisovať aj pri II. stupni inkontinencie. Od 1. apríla nastala zmena a bude možné ich predpísať len pri III. stupni inkontinencie.