Narazila pomoc štátu s hypotékami na svoje limity? Pozrite sa, ako ju zhodnotil minister financií!

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR

Mesačná pomoc štátu so splácaním hypotekárnych úverov funguje od začiatku tohto roka a zdá sa, že kto túto pomoc chcel využiť, už tak urobil. Podľa ministra financií žiadosti podali tisíce záujemcov a on sám sa už skôr pozerá na to, kedy zníži svoje sadzby Európska centrálna banka, čo by následne mohlo pomôcť aj dlžníkom s hypotékami.

Po prvom mesiaci fungovania novej pomoci štátu s hypotékami počty záujemcov zaostávali za očakávaniami. Ku koncu januára ju využilo ani nie 10-tisíc záujemcov. Najnovšie minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že číslo postupne narástlo na 15 až 20-tisíc záujemcov. Tí, čo si chceli nejako pomôcť, tak si podľa ministra žiadosti podali. „Tým, ktorým sme chceli pomôcť, sme pomohli,“ vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády Kamenický.

Minister financií zároveň prezradil, že on osobne si želá, aby hlavne klesli úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB). To by mohlo mať následne pozitívny vplyv aj na výšku úrokov, ktoré musia platiť hypotekárny dlžníci. „Ja si hlavne želám, aby klesli úrokové sadzby. Počítam, že ECB by mohla znížiť úrokové sadzby niekde možno v polovičke roka, tým samozrejme budeme mať menší dopad na rozpočet,“ spresnil minister.

Či sa napokon budú meniť aj podmienky pomoci, je zatiaľ stále otvorená otázka. Ministerstvá o možnej úprave podmienok pomoci stále rokujú. Minister financií spresnil, že sa zaoberajú aj otázkou tých dlžníkov, ktorí v minulosti svoj úver refinancovali. V súčasnosti totiž o pomoc požiadať nemôžu. Hneď ako budú mať ministerstvá zmeny pripravené, podľa Kamenického ich predstavia.

Pre získanie pomoci je potrebné splniť viacero podmienok

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 percent zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 eur. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1. januárom 2024.

Žiadosti je možné podávať už od 2. januára na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk.

V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok bolo možné podať už od januára 2024. „Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo,“ dodáva ústredie práce.

Potrebná je aj kópia zmluvy

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník aj spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, ten vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

Údaje o výške príspevku, splácaní úveru poskytnú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny banky do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých finančnou správou.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie:

priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) max. vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022 (2 086,40 eura);

ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6-násobok priemernej mzdy (t. j. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 je to za obdobie júl 2023 až december 2023);

prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;

príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;

nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, manžel/ka);

trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;

pravidelné splácanie úveru.

Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácajú mesiac pozadu. Takže, ak si občan napríklad podal žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024.

Všetky podrobné informácie, ako aj samotná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.